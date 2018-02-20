"Я с завистью смотрю на девочек": Семенович призналась в своих странностях

Сейчас Семенович, по ее признанию, по-прежнему не жалует фотосессии, хотя смирилась с ними в силу своей работы. Она приучила себя терпеть пока ее одевают и гримируют, знает свои наиболее удачные ракурсы и практически профессионально позирует, но любви к фотографированию у нее так и не появилось. Знаменитость рассказала, что всегда с завистью наблюдала, как другие девочки вертятся перед объективом камеры, явно получая от этого удовольствие. Анна поделилась и еще одной своей «странностью» - она не любит ходить на шоппинг.
Кстати, многие пользователи поддержали звезду - они заявили, что точно также ненавидят ходить по магазинам и не любят фотографироваться. Но фотосессию Семенович они оценили весьма высоко, похвалив и красоту Анны, и ее умение позировать. Некоторым она напомнила Ассоль, ожидающую алые паруса. Поклонники признавались Семенович в любви и желали ей поскорее воплотить в жизнь свою мечту о наследнике. На долю хейтеров остались лишь замечания о том, что при всей своей нелюбви к фотосъемкам, Анна бесконечно может выкладывать новые снимки, в том числе частично обнаженные.
К тому же, Анна Семенович, как и многие звезды, ведет свой блог, в котором делится с подписчиками разными житейскими мудростями и собственными философскими мировоззрениями. В частности, Анна ратует за то, чтобы каждый стремился стать уравновешеннным, добрым и спокойным. По ее утверждению, окружающий мир, словно огромное зеркало, отражает все наши чувства и ощущения, возвращая их нам же. Поэтому влияние внутренних переживаний и поведения человека на то, что «приходит ему извне» столь значительно.
Читатели постоянно благодарят певицу за ее мудрые советы и даже пытаются следовать им, чтобы прийти к абсолютному счастью. Подобного рода блог ведет и Анфиса Чехова, которая частенько публикует свою рубрику в Instagram. В ней она старается помочь подписчикам изменить взгляды на жизнь в лучшую сторону, побороть свои фобии и увидеть мир в лучшем свете.