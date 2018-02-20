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| | "Я с завистью смотрю на девочек": Семенович призналась в своих странностях

"Я с завистью смотрю на девочек": Семенович призналась в своих странностях

Вчера, 23:31
Анна Семенович поведала историю о том, как с детства терпеть не может фотографироваться, поэтому все ее детские снимки до сих пор пугают всех ее недовольным выражением лица. Чтобы сделать удачный кадр, родители маленькой Ани шли на различные ухищрения, приманивая девочку конфетами, но и это не особо помогало.

"Я с завистью смотрю на девочек": Семенович призналась в своих странностях

 

Сейчас Семенович, по ее признанию, по-прежнему не жалует фотосессии, хотя смирилась с ними в силу своей работы. Она приучила себя терпеть пока ее одевают и гримируют, знает свои наиболее удачные ракурсы и практически профессионально позирует, но любви к фотографированию у нее так и не появилось. Знаменитость рассказала, что всегда с завистью наблюдала, как другие девочки вертятся перед объективом камеры, явно получая от этого удовольствие. Анна поделилась и еще одной своей «странностью» - она не любит ходить на шоппинг.

Кстати, многие пользователи поддержали звезду - они заявили, что точно также ненавидят ходить по магазинам и не любят фотографироваться. Но фотосессию Семенович они оценили весьма высоко, похвалив и красоту Анны, и ее умение позировать. Некоторым она напомнила Ассоль, ожидающую алые паруса. Поклонники признавались Семенович в любви и желали ей поскорее воплотить в жизнь свою мечту о наследнике. На долю хейтеров остались лишь замечания о том, что при всей своей нелюбви к фотосъемкам, Анна бесконечно может выкладывать новые снимки, в том числе частично обнаженные.

К тому же, Анна Семенович, как и многие звезды, ведет свой блог, в котором делится с подписчиками разными житейскими мудростями и собственными философскими мировоззрениями. В частности, Анна ратует за то, чтобы каждый стремился стать уравновешеннным, добрым и спокойным. По ее утверждению, окружающий мир, словно огромное зеркало, отражает все наши чувства и ощущения, возвращая их нам же. Поэтому влияние внутренних переживаний и поведения человека на то, что «приходит ему извне» столь значительно.

Читатели постоянно благодарят певицу за ее мудрые советы и даже пытаются следовать им, чтобы прийти к абсолютному счастью. Подобного рода блог ведет и Анфиса Чехова, которая частенько публикует свою рубрику в Instagram. В ней она старается помочь подписчикам изменить взгляды на жизнь в лучшую сторону, побороть свои фобии и увидеть мир в лучшем свете.
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