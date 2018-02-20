Знакомые Осина сообщают о затворничестве и запое певца

По словам знакомых некогда популярного исполнителя Евгения Осина, в настоящий момент он находится со сломанными ребрами в своей квартире, оказываясь ехать в больницу. Также музыкант продолжительное время страдает от алкогольной зависимости.

Знаменитый певец 90-х годов Евгений Осин заперся в собственной квартире с перелом ребер, отказываясь ехать в больницу и поддерживать общение с посторонними людьми. Друзья Осина сообщают, что из-за постоянных нервных срывов певец не выходит из запоя, а, следовательно, все прежнее лечение проходит впустую.Родственники Осина также рассказывают, что из-за травмы Осин в течение пяти дней был без сознания, перестал узнавать кого-либо, испытывает трудности в подъеме с кровати, даже когда дело касается справления естественной нужды.Сразу после возвращения с таиландского курса реабилитации, Осин предпринимал попытки вести правильный образ жизни. Стимулом к изменениям была недавно найденная внебрачная дочь знаменитости.