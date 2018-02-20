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| | Сила, наглость, хамство: Алексей Серебряков назвал части национальной идеи России

Сила, наглость, хамство: Алексей Серебряков назвал части национальной идеи России

Вчера, 22:44
Российский знаменитый актер и кино Алексей Серебряков в недавнем интервью высказался насчет российской национальной идеи, назвав главными ее частями хамство, наглость и силу. Также артист признался, что ему приходилось давать взятку.

Сила, наглость, хамство: Алексей Серебряков назвал части национальной идеи России

 

В недавнем интервью заслуженного актера РФ Алексея Серебрякова была затронута тема того, в чем может заключаться национальная идея страны. По мнению артиста, она заключена в силе, наглости и хамстве. Чем дальше отъезжаешь от столицы России, говорит он, тем больше встречаешь представителей «лихих» 90-х. Среди россиян по сей день не в цене сообразительность, предприимчивость, ни знания и человеческое достоинство.

Кроме того, артист поделился опытом того, как ему однажды пришлось давать взятку сотруднику ГАИ. Серебряков не стал отрицать нарушения правил дорожного движения, но тогда он не хотел тратить много времени на эту ситуацию, а автоинспектор хотел от него денег.

По мнению актера, его персонаж из фильма «Левиафан» пал под давлением власти именно потому, что он был русским. Житель США добился бы исхода ситуации в свою пользу, так как у них совершенно отличные от российских психология и склад ума, считает Серебряков.
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