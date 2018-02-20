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| | Бывшая возлюбленная Александра Серова требует 20 миллионов рублей за отвергнутую дочь

Бывшая возлюбленная Александра Серова требует 20 миллионов рублей за отвергнутую дочь

Вчера, 21:24
Бывшая возлюбленная известного певца Александра Серова Надежда Тилер в очередной раз появилась на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где потребовала от мужчины 20 миллионов рублей за то, что певец отвергнул отцовство своей дочери Кристины. Надежда Тилер была возмущена, что в одном из последних интервью Серов поведал поклонникам, что его непризнанная дочка Кристина принимает запрещённые препараты с пятого класса. Женщина за такие речи намерена оштрафовать Александра Серова в миллионных суммах. Гостями программы были многие друзья певца, а также его родственники.

Бывшая возлюбленная Александра Серова требует 20 миллионов рублей за отвергнутую дочь

 

Это уже не первый сюжет по поводу инцидентов между экс-избранницами и Серовым. Певец и его бывшие пассии странствую по различным телепередачам, где устраивают скандал на общее обозрение.

20 февраля вышел новый выпуск «Прямого эфира» на Первом канал, где во главе оказалась экс-возлюбленная Александра Серова Надежда Тилер. Женщина уже несколько лет пытается добиться от певца признание того факта, что Кристина приходится его дочерью. Наследнице удалось добиться встречи со своим известным отцом, но мужчина негативно воспринял факт отцовства и в добавок обвинил Кристину в употреблении наркотических средств.

Бывшая возлюбленная Александра Серова требует 20 миллионов рублей за отвергнутую дочь

 

Такое громкое заявление зацепило Надежду Тилер, теперь женщина не оставит артиста безнаказанным. Мать девушки обвиняет певца в клевете, она требует за моральный ущерб семьи Тилер 20 миллионов рублей. Чтобы опровергнуть слова Александра Серова Кристине пришлось сдать кровь анализ наркотических препаратов, также девушка в очередной раз согласилась пройти ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство знаменитости.

Бывшая возлюбленная Александра Серова требует 20 миллионов рублей за отвергнутую дочь

 

Многие эксперты в зале посчитали, что такой ход женщины послужил поводом для улучшения материального положения Надежды, а не для того, чтобы отстоять права Кристины. «Это оскорбление, унижение и клевета. Я считаю, что он должен нести за это ответственность, поэтому требую максимальную компенсацию», - ответила на такие обвинения надежда Тилер.

В передаче также появилась и непризнанная дочь – Кристина Тилер. Она рассказала, что такие обвинения певца зацепили и сильно ранили её чувства. «Мало того, что он меня не признает, так еще и называет наркоманкой. Мне очень обидно. Его слова доводят меня до слез», - чувственно сказала зрителям девушка.

Бывшая возлюбленная Александра Серова требует 20 миллионов рублей за отвергнутую дочь

 

В конце передачи Малахов огласил результаты медицинских экспертиз. В крови не обнаружили никаких запрещенных препаратов, а тест-ДНК показал, что на 99,9% отцом Кристины является Александр Серов. Девушка надеется, что всё-таки они найдут общий язык со знаменитостью, только под таким предлогом семья Тилер намерена забрать заявление из суда.
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