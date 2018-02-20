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| | «А мозги нигде не нашла?»: Бузова показала свою «кошечку»

«А мозги нигде не нашла?»: Бузова показала свою «кошечку»

Вчера, 21:14
В последнее время, со слов самой Ольги Бузовой, в ее личной жизни полный штиль. После разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым, она пребывает в одиночестве. Очевидно, чтобы отвлечься, теледущая, развлекается в социальных сетях вызывая огонь на себя публикацией порой довольно вызывающих постов.

«А мозги нигде не нашла?»: Бузова показала свою «кошечку»

 

 

На очередном фото певица продемонстрировала свое долгожданное, с ее же слов, приобретение – солнцезащитные очки-кошечки. Певица поинтересовалась у подписчиков, знают ли они, где она их нашла? На что сразу же получила ответ: «Прикольно, а мозги нигде не нашла?». Сама же Ольга заявила, что приобрела их в интернет-магазине.

Кто-то стал заверять, что это едва ли не единственная модель очков, которая не идёт вообще никому. Поэтому певице не стоит носить все подряд, что не идёт ей абсолютно. Кому-то на этом фото с такой длиной волос Ольга Бузова показалась очень похожей на Лолиту Милявскую. Некоторые и вовсе решили, что певица "косит под Лободу", что выдают кольца, очки и блестящая сценическая одежда. Но в отличие от той, у Бузовой нет, ни голоса, ни пластики, что является самым главным для артиста. Были намеки и на отсутствие мужчины, а также совет завязать с увеличением губ, которые уже и так, как вареники. Отметили и то, что певица становится все лживее и неприятнее, а ее ужимки все надменнее.

«Ой, Бузова какой стыд! Уважающая себя женщина и как говоришь о себе. Ты певица и актриса и перед началом спектакля так подставлять свою пятую точку коллегам даже в шуточной форме никто не будет! Просто нет слов», - пристыдили Ольгу подписчики. Сразу же нашлись доброжелатели подметившие, что с кошечками очень хорошо смотрится кошачья шуба, в которой и сфотографирована Бузова. Отметив, что у нее ни песен бомбических, ни особого шарма, вот только и умеет, что к Урганту полуголой ходить.

Были и короткие комментарии с издевкой: «Ольга и очки», «Бузова и биткоин - не совместимые вещи», «Оля, а где сегодня в Москве солнце? Подскажи, приеду туда погреться», «Что на голове? Ужас какой-то старомодные залитые лаком локоны. А очки, что на помойке нашла, я как раз вчера выкидывая мусор бомжиху в таких видел».

Хотя поклонников тоже хватало. Они буквально засыпали своего кумира комплиментами. Называли неотразимой, шикарной и суперовой кошечкой, восхищались длинными волосами, нахваливали стильные очки, идущие певице и в которых она просто секси. Женский пол поинтересовался блеском на губах, таким жемчужным и очень красивым и просили раскрыть тайну, что за фирма?
Януш Серпнень
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