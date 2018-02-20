Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов

Бывшая героиня телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева поделилась с поклонниками, с какими сложностями столкнулась их семья после рождения сына Мирона и как изменилась их микроклимат в общем.

Нелли Ермолаева сейчас вместе с мужем и новорождённым сыном находятся в Майами, где не только воспитывают малыша, но и успевают ходить на съёмки проектов. Сама Нелли ещё находит время для того, чтобы писать пользователям Instagram комментарии о своей успешности. Так новоиспечённая мама в который раз с момента рождения пишет о том, что её жизнь стала только краше и сложностей на пути материнства она не встречает.В США они находятся без сторонней помощи, поэтому обязанности по дому, воспитанию сына и работе разделены только между супругами. Они также успевают уделить время друг другу, о проблемах с чем Нелли предупреждали более опытные поклонники. Но девушка отказывается их слышать, уверяя, что плохую жизнь они придумали себе сами, а у неё с мужем всё будет по-другому. Фаны не сдаются: они напоминают, что условия жизни и статус пары отличаются от среднестатистических, и следует только молодым людям вернуться домой, как они столкнуться с реалиями. Пока Нелли не собирается в Россию и продолжает писать оды своим счастливым дням.