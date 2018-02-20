Вера Брежнева рассказала о съемках клипа «Ты мой человек»

Вера Брежнева продолжает показывать поклонникам в личном микроблоге в Instagram, как снимался клип на композицию «Ты мой человек». На этот раз певица рассказала о хореографе ролика Денисе Стульникове и танцах.

Виктория Озерова

Вера Брежнева продолжает делиться с поклонниками информацией о съемках клипа «Ты мой человек». На этот раз в своем Instagram-аккаунте певица рассказала о работе хореографа Дениса Стульникова. По словам исполнительницы, он вместе со своим помощников смог держать группу в 23 человека во время репетиций и съемок «в ежовых рукавицах». Хореографа артистка назвала «талантливым» «супер-профессионалом», а танцевальный коллектив «потрясающим». Благодаря слаженной их работе, по словам Веры Брежневой, на съемках все прошло «как по маслу».Публикацию посмотрели за полчаса более 180 тысяч пользователей, лайк поставили около 18 тысяч. В комментариях поклонники назвали клип «Ты мой человек» шикарным и фантастическим.