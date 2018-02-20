Вера Брежнева рассказала о съемках клипа «Ты мой человек»

Вера Брежнева продолжает делиться с поклонниками информацией о съемках клипа «Ты мой человек». На этот раз в своем Instagram-аккаунте певица рассказала о работе хореографа Дениса Стульникова. По словам исполнительницы, он вместе со своим помощников смог держать группу в 23 человека во время репетиций и съемок «в ежовых рукавицах». Хореографа артистка назвала «талантливым» «супер-профессионалом», а танцевальный коллектив «потрясающим». Благодаря слаженной их работе, по словам Веры Брежневой, на съемках все прошло «как по маслу».
Публикацию посмотрели за полчаса более 180 тысяч пользователей, лайк поставили около 18 тысяч. В комментариях поклонники назвали клип «Ты мой человек» шикарным и фантастическим.