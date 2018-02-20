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| | Вера Брежнева рассказала о съемках клипа «Ты мой человек»

Вера Брежнева рассказала о съемках клипа «Ты мой человек»

Вчера, 20:51
Вера Брежнева продолжает показывать поклонникам в личном микроблоге в Instagram, как снимался клип на композицию «Ты мой человек». На этот раз певица рассказала о хореографе ролика Денисе Стульникове и танцах.

Вера Брежнева рассказала о съемках клипа «Ты мой человек»

 

Вера Брежнева продолжает делиться с поклонниками информацией о съемках клипа «Ты мой человек». На этот раз в своем Instagram-аккаунте певица рассказала о работе хореографа Дениса Стульникова. По словам исполнительницы, он вместе со своим помощников смог держать группу в 23 человека во время репетиций и съемок «в ежовых рукавицах». Хореографа артистка назвала «талантливым» «супер-профессионалом», а танцевальный коллектив «потрясающим». Благодаря слаженной их работе, по словам Веры Брежневой, на съемках все прошло «как по маслу».

Публикацию посмотрели за полчаса более 180 тысяч пользователей, лайк поставили около 18 тысяч. В комментариях поклонники назвали клип «Ты мой человек» шикарным и фантастическим.
Виктория Озерова
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