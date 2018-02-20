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| | В Сети появилось секс-видео с бывшей девушкой Роба Кардашьяна

В Сети появилось секс-видео с бывшей девушкой Роба Кардашьяна

Вчера, 20:50
Из личного архива модели Блэк Чайна, которая является экс-возлюбленной Роберта Кардашьяна, было опубликовано секс-видео с музыкантом Деметриусом Харрисом. Раннее суд запретил Кардашьяну приближаться к бывшей девушке более, чем на 100 фунтов.

В Сети появилось секс-видео с бывшей девушкой Роба Кардашьяна

 

В Сети появилось видео откровенного характера с участием бывшей девушки Роберта Кардашьяна. В ролике, который успел появиться на нескольких порно-сайтах, модель развлекается с музыкантом-рэпером Деметриусом Харрисом, выступающим под псевдонимом Mechie.

Как признался рэпер, именно он снял данный ролик, но не занимался ни созданием его копий, ни распространением в Интернете. Mechie и Чайна расстались несколько месяцев назад по инициативе девушки, и музыкант считает, что именно она выложила в открытый доступ данное видео.

Блэк Чайна также обратилась в полицию с заявлением о поиске злоумышленника, распространяющего откровенный ролик. По требованию звезды, видео было удалено со всех ресурсов.

Ранее модель подавала в суд на Роба Кардашьяна за то, что он после их разрыва выложил в свой Instagram ее откровенные фото. Суд признал вину Кардашьяна и запретил приближаться к бывшей девушке более, чем на 100 фунтов.
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