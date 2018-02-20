Экс-жена Гигинеишвили рассказала об изменах экс-мужа с Надеждой Михалковой

По мнению Кочетковой, зря многие критикуют судьбу, на определенном этапе человеку кажется, что весь мир настроен против него и жизнь несправедлива, но это неправда. Все ответят за свои проступки. По словам Кочетковой, Надежда Михалкова завязала отношения с женатым мужчиной, поэтому настал час расплаты. Подлость возвращается по принципу бумеранга, это же касается добра. Певица не держит зла на дочь известного режиссера, ей просто жаль эту женщину, но общаться и выражать свои сожаления вокалистка не намерена, так как помнит причиненную ей в прошлом боль.
Кочеткова не удивляется разводу Гигинеишвили и Михалковой. С самого начала эти отношения вели к полному краху, так как базировались на горе обманутой супруги. Сейчас Кочеткова живет в США, где ей сделал предложение руки и сердца кубинец. Влюбленные официально зарегистрировали отношения и намерены устроить свадьбу на исторической Родине молодожена.