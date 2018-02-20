Экс-жена Гигинеишвили рассказала об изменах экс-мужа с Надеждой Михалковой

Экс-супруга режиссера Резо Гигинеишвили певица Анастасия Кочеткова рассказала журналистам об изменах своего бывшего мужа с Надеждой Михалковой. По словам солистки, любовница расплачивается за свои грехи, поскольку на чужом горе невозможно построить счастье.

Домбровский Сергей

По мнению Кочетковой, зря многие критикуют судьбу, на определенном этапе человеку кажется, что весь мир настроен против него и жизнь несправедлива, но это неправда. Все ответят за свои проступки. По словам Кочетковой, Надежда Михалкова завязала отношения с женатым мужчиной, поэтому настал час расплаты. Подлость возвращается по принципу бумеранга, это же касается добра. Певица не держит зла на дочь известного режиссера, ей просто жаль эту женщину, но общаться и выражать свои сожаления вокалистка не намерена, так как помнит причиненную ей в прошлом боль.Кочеткова не удивляется разводу Гигинеишвили и Михалковой. С самого начала эти отношения вели к полному краху, так как базировались на горе обманутой супруги. Сейчас Кочеткова живет в США, где ей сделал предложение руки и сердца кубинец. Влюбленные официально зарегистрировали отношения и намерены устроить свадьбу на исторической Родине молодожена.