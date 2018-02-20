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| | Экс-жена Гигинеишвили рассказала об изменах экс-мужа с Надеждой Михалковой

Экс-жена Гигинеишвили рассказала об изменах экс-мужа с Надеждой Михалковой

Вчера, 20:48
Экс-супруга режиссера Резо Гигинеишвили певица Анастасия Кочеткова рассказала журналистам об изменах своего бывшего мужа с Надеждой Михалковой. По словам солистки, любовница расплачивается за свои грехи, поскольку на чужом горе невозможно построить счастье.

Экс-жена Гигинеишвили рассказала об изменах экс-мужа с Надеждой Михалковой

 

По мнению Кочетковой, зря многие критикуют судьбу, на определенном этапе человеку кажется, что весь мир настроен против него и жизнь несправедлива, но это неправда. Все ответят за свои проступки. По словам Кочетковой, Надежда Михалкова завязала отношения с женатым мужчиной, поэтому настал час расплаты. Подлость возвращается по принципу бумеранга, это же касается добра. Певица не держит зла на дочь известного режиссера, ей просто жаль эту женщину, но общаться и выражать свои сожаления вокалистка не намерена, так как помнит причиненную ей в прошлом боль.

Кочеткова не удивляется разводу Гигинеишвили и Михалковой. С самого начала эти отношения вели к полному краху, так как базировались на горе обманутой супруги. Сейчас Кочеткова живет в США, где ей сделал предложение руки и сердца кубинец. Влюбленные официально зарегистрировали отношения и намерены устроить свадьбу на исторической Родине молодожена.
Домбровский Сергей
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