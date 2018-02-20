Победительница шоу «Холостяк» рассказала о жизни после развода с Глинниковым

Екатерина Никулина, ставшая победительницей шоу и избранницей главного героя пятого сезона «Холостяка» Ильи Глинникова прокомментировала разрыв отношений с актером. По словам девушки, не нужно искать любовь на телешоу – при таком внимании сложно построить и сохранить отношения.

После расставания актера, участника пятого сезона шоу «Холостяк» Ильи Глинникова и его избранницы Екатерины Никулиной прошел месяц. Объявил о расставании сначала сам актер, но теперь прокомментировала разрыв и Никулина. По ее словам, если у кого-либо действительно есть цель найти свою любовь, то следует искать ее в реальной жизни, но не на телешоу. Именно из-за пристального внимания к участникам, характерного для шоу, возникают сложности в построении и сохранении нормальных отношений.В настоящее время Екатерина Никулина сосредоточила собственные силы на саморазвитии и карьере. Девушка готовится к записи своего сольного альбома.Илья Глинников, который ознакомился с комментарием бывшей девушки, вспомнил о самых значимых и памятных моментах их отношений. По мнению актера, под прицелом камер они становились только сильнее. Вместе с тем, Глинников пожелал Никулиной счастья и успехов в поисках себя.