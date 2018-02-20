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| | СМИ: У Игоря Сечина роман с Ульяной Сергиенко

СМИ: У Игоря Сечина роман с Ульяной Сергиенко

Вчера, 20:16
СМИ сообщили о романе главы «Роснефти» Игоря Сечина и российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Слухи об их отношениях появились месяц назад и укрепились после их встречи в Париже на Неделе моды.

СМИ: У Игоря Сечина роман с Ульяной Сергиенко

 

С января вся «светская тусовка» обсуждает любовную связь между Игорем Сечиным и Ульяной Сергиенко. Об их встрече в Париже на Неделе моды рассказала Екатерина Солоницкая, экс-супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. После этого российский дизайнер при общении с журналистами назвала ее отношения с главой «Роснефти» чушью и заявила, что она в одиночестве отдыхает в горах, но источник, близкий к Кремлю, подтвердил сведения. По словам собеседника СМИ, роман между Игорем Сечиным и Ульяной Сергиенко длится уже несколько месяцев.

Напомним, что Ульяна Сергиенко уже была замужем и имеет двоих детей. Игорь Сечин также был женат, разводом закончились два брака руководителя госкорпорации.
Виктория Озерова
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