СМИ: У Игоря Сечина роман с Ульяной Сергиенко

СМИ сообщили о романе главы «Роснефти» Игоря Сечина и российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Слухи об их отношениях появились месяц назад и укрепились после их встречи в Париже на Неделе моды.

Виктория Озерова

С января вся «светская тусовка» обсуждает любовную связь между Игорем Сечиным и Ульяной Сергиенко. Об их встрече в Париже на Неделе моды рассказала Екатерина Солоницкая, экс-супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. После этого российский дизайнер при общении с журналистами назвала ее отношения с главой «Роснефти» чушью и заявила, что она в одиночестве отдыхает в горах, но источник, близкий к Кремлю, подтвердил сведения. По словам собеседника СМИ, роман между Игорем Сечиным и Ульяной Сергиенко длится уже несколько месяцев.Напомним, что Ульяна Сергиенко уже была замужем и имеет двоих детей. Игорь Сечин также был женат, разводом закончились два брака руководителя госкорпорации.