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| | Любовь Успенскую карусель заманила во Владивосток

Любовь Успенскую карусель заманила во Владивосток

Вчера, 19:45
Любовь Успенская активно ведет личный микроблог в Instagram. На этот раз артистка удивила поклонников песнями о карусели. При этом певица раскачивалась на качели на детской площадке.

Любовь Успенскую карусель заманила во Владивосток

 

Любовь Успенская рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте о том, что во Владивосток ее «заманила карусель». Она отметила, что в городе холодно, но снега нет, а вот в столице РФ зима очень красивая. Запись исполнительница сопроводила песней о карусели. Примечательно, что композицию певица спела на детской площадке, раскачиваясь на качели. Такое творчество Любови Успенской очень понравилось пользователям. За несколько минут публикацию просмотрели более семи тысяч человек. Поклонники отметили, что голос певицы в живом исполнении звучит очень красиво. Некоторые сообщили, что являются фанатами Успенской уже несколько десятилетий и не перестают восхищаться ее творчеством.

За полчаса публикация певицы собрала две тысячи лайков.
Виктория Озерова
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