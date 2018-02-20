Эмма Уотсон снялась для обложки журнала Vogue в растянутом свитере

Британская актриса и модель Эмма Уотсон, получившая широкую известность благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, снялась для обложки австралийского журнала Vogue в растянутом свитере с обнаженным плечом.

Домбровский Сергей

Звезда опубликовала фотографию в Instagram. Эмму Уотсон пригласили для участия в рекламной кампании, дабы получить еще больше поклонников. В мартовском номере актриса выступит в качестве редактора журнала Vogue по проблемам устойчивости мира и формированию будущего. Эмма Уостон рада возможности участия в столь достойной программе, преследующей благородные цели. Участница серии картин о Гарри Поттере уже поддерживала акции, рассматривающие защиту окружающей среды.Во время проведения презентации перед первым показом ленты «Красавица и чудовище» в 2017 году Эмма Уотсон показалась на красной дорожке в платьях, созданных из экологически чистых материалов. Пользователи активно комментируют новую публикацию звезды. Поклонники называют Эмму Уотсон идолом среди женщин. За 18 часов новая фотография Гермионы из Гарри Поттера набрала более 3,1 млн отметок «Нравится».