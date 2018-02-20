10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

Мнения

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов Кардиологи: Поход в горы может победить болезни сердца На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами
| | Вслед за мамой: Рита Дакота обнажилась и рассказала о своем белье

Вслед за мамой: Рита Дакота обнажилась и рассказала о своем белье

Вчера, 18:42
Рита поделилась собственными мироощущениями по поводу белья - она всегда разрывается между удобным и красивым. Но новая коллекция известного бренда, в которой Рита нашла бюстгальтер, отвечающий всем ее требованиям, произвела глубочайшее впечатление на девушку, и она решила срочно поделиться своей находкой с подписчиками. Дакота разместила на своей странице в Instagram фотографию, где пользователи во всей красе могут рассмотреть новый предмет ее гардероба, а заодно и отличную фигуру самой Риты. Она порекомендовала всем это замечательное, по ее мнению, белье.

Вслед за мамой: Рита Дакота обнажилась и рассказала о своем белье

 

Пользователи оценили и лайфхак певицы (некоторые из них признались, что уже обзавелись чудесной вещицей), и ее физическую форму. Они забросали комплиментами Дакоту, которая за считанные месяцы после родов привела себя в такую потрясающую форму. Недоброжелатели пытались разжечь перепалку, якобы рассмотрев на фото послеродовые растяжки, но фанаты не позволили им облить грязью звезду, заявив, что они видят то, чего нет на самом деле.

Отметим, что чудесная фигура Дакоты - не только ее личная заслуга. Недавно она опубликовала фото, подписав его «Мои любимые девочки», на нем мама и маленькая дочка Риты. Примечательно, что ребенка на руках держит бабушка, облаченная в купальник. Пользователи адресовали матери Дакоты множество комплиментов по поводу прекрасной фигуры в таком возрасте, и заявили, что называть ее «бабушкой» даже не поворачивается язык. Поклонники также заметили, что теперь понимают, в кого у Дакоты такая фигура, ведь ее мама очень стройна и ухожена. Поэтому Рита, уже спустя 4 месяца после рождения дочери могла совершенно спокойно красоваться в открытых бикини, хвастаясь тонкой талией и идеальными ногами. Безусловно, правильное питание и занятия спортом вносят свою лепту, но отличные гены не стоит сбрасывать со счетов.

Кстати, купальники весьма пригодились Рите, ведь она с дочкой и мужем, Владом Соколовским, прихватив некоторых родственников уехали зимовать на Бали. А на днях Рита пережила настоящий ужас, когда оставшись одна с дочерью вынуждена была просидеть в закрытой ванной комнате с ребенком на руках целый вечер. Неподалеку жгли рисовые поля, а ветер дул как раз в направлении виллы, где проживает семья Дакоты, смог окутал все вокруг, певица надышалась дымом так, что заболела. К счастью, малышку Мию ей удалось уберечь от вдыхания продуктов горения.
Новости по теме
Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье
Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье

Бывшая участница «Фабрики звезд» и супруга Влада Соколовского Рита Дакота окончательно пришла в форму после беременности. Недавно певица продемонстрировала

Рита Дакота раскрыла секрет идеальной фигуры
Рита Дакота раскрыла секрет идеальной фигуры

Рита Дакота и Влад Соколовский в октябре стали родителями. При этом через месяц после родов пара появилась на светском мероприятии, где Рита Дакота поразила

Рита Дакота выступила на шоу “Дом-2”
Рита Дакота выступила на шоу “Дом-2”

Певица Рита Дакота на днях выступила на телешоу "Дом-2”. Об этом сообщают российские СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости