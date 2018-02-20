Вслед за мамой: Рита Дакота обнажилась и рассказала о своем белье

Рита поделилась собственными мироощущениями по поводу белья - она всегда разрывается между удобным и красивым. Но новая коллекция известного бренда, в которой Рита нашла бюстгальтер, отвечающий всем ее требованиям, произвела глубочайшее впечатление на девушку, и она решила срочно поделиться своей находкой с подписчиками. Дакота разместила на своей странице в Instagram фотографию, где пользователи во всей красе могут рассмотреть новый предмет ее гардероба, а заодно и отличную фигуру самой Риты. Она порекомендовала всем это замечательное, по ее мнению, белье.

Пользователи оценили и лайфхак певицы (некоторые из них признались, что уже обзавелись чудесной вещицей), и ее физическую форму. Они забросали комплиментами Дакоту, которая за считанные месяцы после родов привела себя в такую потрясающую форму. Недоброжелатели пытались разжечь перепалку, якобы рассмотрев на фото послеродовые растяжки, но фанаты не позволили им облить грязью звезду, заявив, что они видят то, чего нет на самом деле.Отметим, что чудесная фигура Дакоты - не только ее личная заслуга. Недавно она опубликовала фото, подписав его «Мои любимые девочки», на нем мама и маленькая дочка Риты. Примечательно, что ребенка на руках держит бабушка, облаченная в купальник. Пользователи адресовали матери Дакоты множество комплиментов по поводу прекрасной фигуры в таком возрасте, и заявили, что называть ее «бабушкой» даже не поворачивается язык. Поклонники также заметили, что теперь понимают, в кого у Дакоты такая фигура, ведь ее мама очень стройна и ухожена. Поэтому Рита, уже спустя 4 месяца после рождения дочери могла совершенно спокойно красоваться в открытых бикини, хвастаясь тонкой талией и идеальными ногами. Безусловно, правильное питание и занятия спортом вносят свою лепту, но отличные гены не стоит сбрасывать со счетов.Кстати, купальники весьма пригодились Рите, ведь она с дочкой и мужем, Владом Соколовским, прихватив некоторых родственников уехали зимовать на Бали. А на днях Рита пережила настоящий ужас, когда оставшись одна с дочерью вынуждена была просидеть в закрытой ванной комнате с ребенком на руках целый вечер. Неподалеку жгли рисовые поля, а ветер дул как раз в направлении виллы, где проживает семья Дакоты, смог окутал все вокруг, певица надышалась дымом так, что заболела. К счастью, малышку Мию ей удалось уберечь от вдыхания продуктов горения.