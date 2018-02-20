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| | Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь о Кончаловского

Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь о Кончаловского

Сегодня, 16:36
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию дочери Марии, которую она родила от режиссера Егора Кончаловского. Пользователи активно обсуждают данный снимок.

Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь о Кончаловского

 

По словам поклонников, Мария Кончаловская прекрасно выглядит. Юзеры назвали девушку красивой. Дама стала стройной после упорных тренировок и ограничения питания. По словам Маши Коначаловской, каждый человек может без особых усилий избавиться от лишнего жира на теле. Единственным важным компонентом является желание. Нельзя сказать, что сбросить вес легко, для этого нужно долго трудиться, но при огромном стремлении достичь этого возможно. Дочь Толкалиной похудела на 30 килограммов, чем удивила знакомых и родственников. Нашлись и те, кто раскритиковал фотографию Маши. По их словам, дама напоминает им картину «Женщина с веслом».

Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь о Кончаловского

 

Актриса родила девочку от режиссера Кончаловского в 2001 году. Пути знаменитостей разошлись, новая возлюбленная подарила сценаристу мальчика, которого назвали Тимуром.
Домбровский Сергей
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