Поклонники Регины Тодоренко получили доказательство отношений с Топаловым

На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что известная телеведущая и певица Регина Тодоренко встречается с бывшим солистом группы Smash Владом Топаловым. Опубликованные накануне снимки с общего отдыха на Байкале лишь подогрели домыслы поклонников, которые теперь практически стопроцентно уверены в том, что молодые люди вместе.

В прошлом году Тодоренко приняла решение покинуть проект, прославивший ее на всю Россию, как ведущую. Речь, конечно же, идет о тревел-шоу «Орел и Решка», где она проработала четыре года. Тодоренко призналась в том, что шоу стало причиной разрушения ее личной жизни. Она не смогла сохранить отношения с бойфрендом, но вот недавно появились слухи о том, что ее новым возлюбленным является артист Влад Топалов.Изначально они играли влюбленную пару в спектакле Сергея Рост «Заложи жену в ломбард». Тем не менее, Тодоренко отмечает, что с Владом они не более чем коллеги по цеху.

Николай Офицеров

Регина теперь, как известно, обучается в Нью-Йоркской киноакадемии. На днях она поделилась снимками на снежном Байкале. Вскоре фото в той же локации появились и у Влада, который поделился совместными кадрами с телеведущей. Молодые люди весело проводят время вместе: начиная от поедания ухи на свежем воздухе и заканчивая снежными ваннами. Фанаты искренне надеются на то, что Тодоренко слукавила и у нее все же романтические отношения с Топаловым.