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| | Лариса Гузеева «на стиле» вызвала восторг у поклонников

Лариса Гузеева «на стиле» вызвала восторг у поклонников

Сегодня, 16:23
58-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» в эфирах удивляет фанатов странными нарядами, а в неформальной обстановке – стильными образами. Недавно Лариса Гузеева поделилась с поклонниками новым фото и вызвала восторг.

Лариса Гузеева «на стиле» вызвала восторг у поклонников

 

Лариса Гузеева не устает удивлять поклонников в личном микроблоге откровенными рассказами и новыми снимками. На днях телеведущая поделилась с подписчиками новой фотографией. На ней Гузеева запечатлена со своей подругой Екатериной Одинцовой. В подписи к фото ведущая отметила, что ее знакомая «прекрасная, стойкая, умная, красивая», но внимание пользователей привлек наряд самой Ларисы Гузеевой.

Подписчики отметили, что все элементы одежды были подобраны идеально, а ведущая выглядит очень стильно. Для встречи с подругой ведущая выбрала черный спортивный костюм, яркие кеды серебристого цвета и клетчатое пальто с мехом. Некоторые пользователи начали спрашивать, где можно приобрести подобный наряд.
Виктория Озерова
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