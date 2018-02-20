«Идите за дочкой»: На праздничном снимке сына Королева неожиданно показала его сестру

Наташа Королева относится к той категории представителей шоу-бизнеса, которые не прочь выставить напоказ сюжеты из личной жизни. При этом выкладывает свои снимки эстрадная певица, с завидным постоянством, десятками тысяч собирая лайки и получая сотни комментариев. В этот раз актриса поделилась снимком с празднования 16-летия ее сына Архипа, подписав кадр: «Виновник торжества и его любимые «курочки»».

Януш Серпнень

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко уже выше мамы и догоняет 186 см отца. Последнее время Архип живет со своей бабушкой в Майами. Поэтому и не удивительно, что своих гостей он собрал в одном из ресторанов города, расположенного на побережье Флориды. С целью отметить столь знаменательное событие в жизни юноши собрались его любимые представительницы слабого пола: мама, бабушка Люда (мама Наташи), а также тетя Руся (родная сестра Королевой) и двоюродная сестричка Соня. Необходимо отметить, что все гостьи, придерживаясь дресс-кода, пришли в красных нарядах, как раз в тоне вечеринки.На снимках с участием Архипа еще не появлялась, выражаясь словами Королевой, «курочка его сердца», о ее существовании пока ничего не известно. Возможно всецелое увлечение учебой не оставляет времени на поиск спутницы. А как известно учится звездный наследник в высшей школе в США, расположенной непосредственно перед бабушкиным домом. И за три года обучения новоиспеченный американец показал неплохие результаты. В дальнейшем парень не собирается останавливаться на достигнутом. Как похвасталась в одном из своих интервью его мама, в планах у подростка обучение в одном из вузов Японии. Она также уточнила, что японскими иероглифами сын увлекся еще, когда жил в Москве в 9-летнем возрасте.Но если со стороны Архипа незаметно особого увлечения противоположным полом, то его ровесницы уже давно положили глаз на симпатичного русского. Звездной маме об этом поведали в одном из маникюрных салонов Майами, сообщив, что по этому красавцу полшколы сохнет, а тот к этому равнодушен. Такое равнодушие сына наталкивает Королеву на мысль, что не исключен вариант невестки-японки.В своих комментариях подписчики восхищались не только яркими «курочками», но и самим именинником. Кто-то заострял внимание на Наташе, чье-то внимание привлек образ бабушки, вызвав у одних позитивные отклики, а у кого-то и негатив. Вспоминали и родную сестру Королевой – Ирину (певица Руся), а также ее дочь. «Идите за дочкой», - такую реплику отпустил один из подписчиков. А кому-то мама с дочуркой напомнили двух мышек, правда подписчик не уточнил, о какой маме и какой дочери шла речь.