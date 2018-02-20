Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | «Идите за дочкой»: На праздничном снимке сына Королева неожиданно показала его сестру

«Идите за дочкой»: На праздничном снимке сына Королева неожиданно показала его сестру

Сегодня, 16:15
Наташа Королева относится к той категории представителей шоу-бизнеса, которые не прочь выставить напоказ сюжеты из личной жизни. При этом выкладывает свои снимки эстрадная певица, с завидным постоянством, десятками тысяч собирая лайки и получая сотни комментариев. В этот раз актриса поделилась снимком с празднования 16-летия ее сына Архипа, подписав кадр: «Виновник торжества и его любимые «курочки»».

«Идите за дочкой»: На праздничном снимке сына Королева неожиданно показала его сестру

 

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко уже выше мамы и догоняет 186 см отца. Последнее время Архип живет со своей бабушкой в Майами. Поэтому и не удивительно, что своих гостей он собрал в одном из ресторанов города, расположенного на побережье Флориды. С целью отметить столь знаменательное событие в жизни юноши собрались его любимые представительницы слабого пола: мама, бабушка Люда (мама Наташи), а также тетя Руся (родная сестра Королевой) и двоюродная сестричка Соня. Необходимо отметить, что все гостьи, придерживаясь дресс-кода, пришли в красных нарядах, как раз в тоне вечеринки.

На снимках с участием Архипа еще не появлялась, выражаясь словами Королевой, «курочка его сердца», о ее существовании пока ничего не известно. Возможно всецелое увлечение учебой не оставляет времени на поиск спутницы. А как известно учится звездный наследник в высшей школе в США, расположенной непосредственно перед бабушкиным домом. И за три года обучения новоиспеченный американец показал неплохие результаты. В дальнейшем парень не собирается останавливаться на достигнутом. Как похвасталась в одном из своих интервью его мама, в планах у подростка обучение в одном из вузов Японии. Она также уточнила, что японскими иероглифами сын увлекся еще, когда жил в Москве в 9-летнем возрасте. 

Но если со стороны Архипа незаметно особого увлечения противоположным полом, то его ровесницы уже давно положили глаз на симпатичного русского. Звездной маме об этом поведали в одном из маникюрных салонов Майами, сообщив, что по этому красавцу полшколы сохнет, а тот к этому равнодушен. Такое равнодушие сына наталкивает Королеву на мысль, что не исключен вариант невестки-японки.

В своих комментариях подписчики восхищались не только яркими «курочками», но и самим именинником. Кто-то заострял внимание на Наташе, чье-то внимание привлек образ бабушки, вызвав у одних позитивные отклики, а у кого-то и негатив. Вспоминали и родную сестру Королевой – Ирину (певица Руся), а также ее дочь. «Идите за дочкой», - такую реплику отпустил один из подписчиков. А кому-то мама с дочуркой напомнили двух мышек, правда подписчик не уточнил, о какой маме и какой дочери шла речь.
Януш Серпнень
Новости по теме
Певица Наташа Королева показала публике взрослого сына
Певица Наташа Королева показала публике взрослого сына

Звезда российской эстрады Наташа Королева поделилась радостной новостью. Дело в том, что сыну звездной пары исполнилось уже 15 лет. Об этом певица сообщила в

Сына Наташи Королевой спутали с ее поклонником
Сына Наташи Королевой спутали с ее поклонником

На рождественском фестивале в Сочи сына Наташи Королевой не узнали. Поклонники звезды спутали его с очередным поклонником.

Наташа Королева показала взрослого сына Архипа
Наташа Королева показала взрослого сына Архипа

Известная исполнительница Наташа Королева показала в Instagram своего взрослого сына, которому через два месяца исполнится 14 лет. Знаменитость пожаловалась

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости