Сати Казанова: Родить не так сложно,а стать матерью – это путь!

Совсем недавно экс-солистка группы «Фабрика», звезда Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефана Тиоццо. Теперь Сати всерьез заговорила о материнстве.

По началу, брак Сати и Стефана казался поклонникам певицы обыкновенным пиар ходом. Но после того, как пара довольно громко отыграла свадьбу сперва в Москве, потом на Кавказе, а следом и в Италии, все поняли, что любовь настоящая.В начале этого года певица выпустила песню «Мама», в которой призналась в любви к своей матери, а после призвала всех своих поклонников сделать то же самое, по отношению к своим мамам.Кстати, сейчас уже идет работа над съемками клипа на песню «Мама». Возможно, Сати не просто так попросила своих поклонников устроить флэшмоб и признаться в чувствах своим мамам в видеоформате. Не исключено, что часть этого флешмоба можно будет увидеть увидеть в клипе Сати Казановой.Официально певица пока не объявила о своей беременности, но все поклонники Казановой с нетерпением ждут этого момента, заявляя, что Сати станет отличной мамой и желают ей поскорее забеременеть.