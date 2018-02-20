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| | Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки

Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки

Сегодня, 16:03
Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников в личном Instagram-аккаунте. На этот раз балерина показала отличную физическую форму, выполнив упражнения для пресса и растяжки.

Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки

 

Анастасия Волочкова в личном микроблоге рассказала поклонникам, как она поддерживает физическую форму. Балерина показала упражнения на мышцы пресса и растяжку, отметив, что данные действия являются очень эффективными. Также Волочкова напомнила подписчикам, что жизнь – это движение, и посоветовала им не жалеть сил для физического труда. Пользователи оценили новую публикацию балерины. Многие отметили, что она прекрасно выглядит и поблагодарили за упражнения.

Не обошлось и без критики. Некоторые написали, что показанные Волочковой упражнения не совсем помогают накачать мышцы пресса, и она неправильно их выполняет. Другие обратили внимание на наряд балерины, отметив, что в этом спортивном костюме появлялась также на сцене с детьми.
Виктория Озерова
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