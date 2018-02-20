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| | Тина Канделаки рассказала о любимом предмете в своём доме

Тина Канделаки рассказала о любимом предмете в своём доме

Сегодня, 15:59
Известная журналистка и телеведущая Тина Канделаки поделилась со своими подписчиками в Instagram информацией о том, какой предмет в её жилище имеет для неё наибольшую ценность. Первенство в данной категории телеведущей заняла полка, забитая книгами.

Тина Канделаки рассказала о любимом предмете в своём доме

 

В официальном Instagram-аккаунте Канделаки появилась фотография, на которой Тина запечатлена с интригующим взглядом в камеру, облачённая в вещи чёрного цвета. В описании публикации Тина заявила о том, что её страстью является чтение, а книжная полка в шкафу является её любимым предметом в доме. Также своим фанатам Канделаки рассказала о том, что обожает читать Стига Ларссона, а в данный момент дочитывает его произведение под названием «Миллениум». Кроме того, телеведущая также упомянула и таких любимых писателей как: Бет Новек, Лиз Бурбо, Митио Каку, Роджер Ловенстайн, Клаус Швабе.

Тина Канделаки рассказала о любимом предмете в своём доме

 

Заметим, многочисленные поклонники Тины Канделаки в комментариях к записи выразили своё изумление телеведущей, которая в своём интенсивном рабочем графике находит время и для личностного самосовершенствования.
Александр Вест
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