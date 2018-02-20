Ирина Шейк в образе ковбоя снялась в рекламе

Всемирно известная российская модель Ирина Шейк удивила своих фанатов, вновь облачившись в образ ковбоя. На этот раз ковбойские сапоги российской красавице пришлось надеть для того, чтобы сняться в рекламе.

Популярный бренд Nike договорился с российской супермоделью об участии Ирины Шейк в рекламной кампании, посвящённой спортивной атрибутике, выпускаемой компанией. На фото Шейк предстала на фоне бескрайнего моря, облачённая в ковбойские сапоги и боди чёрного цвета. Снимки, посвящённые фотосессии для Nike, были также опубликованы в официальном Instagram-аккаунте модели. В комментариях к обнародованным фотографиям поклонники Ирины Шейк выразили своё восхищение по поводу фигуры россиянки, которая родила первенца лишь в прошедшем году.

Александр Вест

Заметим, Ирина Шейк до сих пор состоит в отношениях с прославленным голливудским актёром Брэдли Купером, от которого российская супермодель и родила ребёнка. Однако, до сих пор фанаты звёздной пары ждёт церемонии их бракосочетания.