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| | Ирина Шейк в образе ковбоя снялась в рекламе

Ирина Шейк в образе ковбоя снялась в рекламе

Сегодня, 15:53
Всемирно известная российская модель Ирина Шейк удивила своих фанатов, вновь облачившись в образ ковбоя. На этот раз ковбойские сапоги российской красавице пришлось надеть для того, чтобы сняться в рекламе.

Ирина Шейк в образе ковбоя снялась в рекламе

 

Популярный бренд Nike договорился с российской супермоделью об участии Ирины Шейк в рекламной кампании, посвящённой спортивной атрибутике, выпускаемой компанией. На фото Шейк предстала на фоне бескрайнего моря, облачённая в ковбойские сапоги и боди чёрного цвета. Снимки, посвящённые фотосессии для Nike, были также опубликованы в официальном Instagram-аккаунте модели. В комментариях к обнародованным фотографиям поклонники Ирины Шейк выразили своё восхищение по поводу фигуры россиянки, которая родила первенца лишь в прошедшем году.

Ирина Шейк в образе ковбоя снялась в рекламе

 

Заметим, Ирина Шейк до сих пор состоит в отношениях с прославленным голливудским актёром Брэдли Купером, от которого российская супермодель и родила ребёнка. Однако, до сих пор фанаты звёздной пары ждёт церемонии их бракосочетания.
Александр Вест
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