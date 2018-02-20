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| | "Выборы только для взрослых": Бородина опубликовала снимок голых людей в поддержку Путина

"Выборы только для взрослых": Бородина опубликовала снимок голых людей в поддержку Путина

Сегодня, 15:28
Вчера Ксения Бородина на своей странице в Instagram сообщила, что она присоединилась к общественному движению «Putin Team» (Команда Путина). На этот поступок Ксению сподвиг, по всей видимости, ее супруг Курбан Омаров, который вступил в Команду еще раньше. Как истинная жена, Ксения последовала за супругом, заявив, что поддерживает его во всех начинаниях и гордится им.

 

"Выборы только для взрослых": Бородина опубликовала снимок голых людей в поддержку Путина

 

Теперь она представила новую коллекцию одежды отечественного дизайнера Артема Кривды, выпуск которой приурочен к президентским выборам, запланированным на март этого года. Ксения рассказала, что вещи из этой коллекции можно посмотреть и приобрести на официальном сайте дизайнера. Надо отметить, что данная коллекция из серии «Только для взрослых», так как изображения на ней носят несколько эротический характер. Настолько смелые принты были выбраны дизайнером не случайно - таким образом, он, видимо, хотел выделить Команду Путина и подчеркнуть ее яркий стиль.

Ксения Бородина также заявила, что она вместе с супругом уже представляют собой отличную команду, а войдя в большую и сильную Putin Team, они могут совершить еще много добрых дел - ведь это и есть основное направление Команды. История создания движения пока еще недолгая - в ноябре 2017 года член НХЛ Александр Овечкин сделал заявление о создании общественного движения, которое поддерживало бы президента РФ Владимира Путина. К Putin Team уже присоединились многие российские знаменитости - Евгений Плющенко, Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Елена Исинбаева, Сергей Карякин и многие другие. Помимо продвижения добрых дел в отечественном обществе, они подают пример политической активности остальным россиянам.

К слову, Максим Галкин на днях опубликовал шуточный видеоролик, в котором высказался о предстоящих президентских выборах. В частности, он поиронизировал над лозунгом Ксении Собчак, позиционирующей себя, как кандидата «против всех», за которого можно голосовать, если тебя не устраивает ни один из кандидатов. Галкин отметил, что это абсурд - ведь те, кто против всех - получается и против Собчак, но «женская логика», однако...

В дополнение Галкин предложил Собчак, в случае победы на выборах, взять премьер-министром Ксению Бородину, ведь они обе вполне успешно работали в тандеме ведущими «Дома-2».
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