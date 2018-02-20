Певица Рианна отмечает 30-летие

20 февраля этого года солистке Рианне исполняется 30 лет. Исполнительница переехала в США из Барбадоса в 16 лет, дабы сделать карьеру певицы. Талант Рианны обнаружил продюсер Эван Роджерс.

Вокалистка выпустила собственный альбом в 2005 году. Сейчас на счету Рианны восемь пластинок, статуэтки Грэмми и награды American Music Awards. Певицу знают во всем мире, в социальных сетях поклонники поздравляют звезду с юбилеем. По словам знакомых Рианны, совсем недавно она была маленькой девочкой, потом начала строить карьеру и добиваться первых успехов. Сейчас вокалистка отмечает 30-летие. Пользователи удивляются тому, как быстро бежит время.Поклонники поздравляют Рианну с днем рождения, желают ей счастья, удачи в личной жизни и новых успехов в творчестве. Фанаты называют исполнительницу сильной женщиной. Рианна после неудачных отношений с рэпером Крисом Брауном, который избил ее, сделала себе на ребрах татуировки со словами: «Не ошибка, но урок».

Артистка рекламирует шикарные модные бренды Dior, Gucci, Emporio Armani, но прекрасно чувствует себя в простеньких джинсах, майках и гигантских жакетах. На встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном Рианна может прийти в скромном брючном костюме. В детстве звезда не закончила общеобразовательную школу, она торговала вещами в палатке. Рианну случайно заметил Эван Роджерс. Своим талантом и обаянием юная островитянка покорила продюсера. Недолго думая руководитель предложил девушке построить карьеру и заработать много денег. Риана не стала отказываться от столь заманчивого предложения и отправилась покорять США.Настоящую популярность исполнительнице принесла композиция Umbrella. На следующий день после того, как Рианна спела про зонтик, она стала настоящей звездой. В 2010 году знаменитость предстала перед фанатами совершенно в нетипичном для себя образе. Это произошло в клипе S&M, где она исполнила роль в картине «50 оттенков серого». Непредсказуемость Рианны удивляет модельеров, дизайнеров и поклонников.

Домбровский Сергей

По словам психологов, истинным секретом успеха певицы является полная уверенность в собственных силах. Она позволяет «сильной женщине» преодолевать все препятствия и достигать намеченных целей. Сейчас Рианна собирает средства на развитие школ в беднейших районах Земли. Солистка пропагандирует борьбу со СПИДом. По словам Рианны, она является другим человеком, нежели представляют люди, поскольку фанаты знакомы не с конкретной личностью, а только с тем образом, который она играет.