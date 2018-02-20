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| | Ляйсан Утяшева пожелала российским олимпийцам победы

Ляйсан Утяшева пожелала российским олимпийцам победы

Сегодня, 14:56
Ляйсан Утяшева выразила поддержку всем российским спортсменам, принимающим участие в Олимпиаде в Пхенчхане в личном микроблоге в Instagram. Гимнастка отметила, что верит в олимпийцев и пожелала им новых побед.

Ляйсан Утяшева пожелала российским олимпийцам победы

 

В своем Instagram-аккаунте Ляйсан Утяшева поддержала российских спортсменов. Она отметила, что для каждого атлета Олимпиада – это, в первую очередь, «история преодоления себя» и цель, к которой шел всю жизнь. Гимнастка пожелала российским олимпийцам доказать, что победа принадлежит достойным, несмотря ни на что, и сообщила, что верит в атлетов. Также Ляйсан Утяшева напомнила о кубке Toyota Challenge Cup. Подписчики поддержали гимнастку и также пожелали российским спортсменам удачи и больше побед. Некоторые отметили, что об олимпийцах и так говорит весь мир. Поклонники назвал видеообращение Утяшевой мотивирующим.

За час публикацию просмотрели более 36 тысяч раз. Лайк поставили около пяти тысяч пользователей.
Виктория Озерова
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