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| | «Атлант расправил плечи»: Анастасию Волочкову высмеяли за нелепый вид в китайском платье

«Атлант расправил плечи»: Анастасию Волочкову высмеяли за нелепый вид в китайском платье

Сегодня, 14:47
Известная светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала бурю критики в свой адрес. Дело в том, что поклонникам не понравилось платье знаменитости, которое назвали китайским, а также массивные плечи балерины.

«Атлант расправил плечи»: Анастасию Волочкову высмеяли за нелепый вид в китайском платье

 

Анастасия Волочкова в своем Instagram-блоге продемонстрировала на себе новое платье, которое ей подарили после концерта в Москве. Фанаты были расстроены снова увидеть балерину с мокрыми волосами и в платье, которое только подчеркнуло большие и сильные плечи Волочковой.

«Королева 90-ых,не иначе», «Вот не пойму, волосы мокрые или грязные», «Это платье подчёркивает и без того широкие плечи», «Такое ощущение, что Вы лысая. С такой причёской Ваша голова кажется маленькой, а плечи огромными!», «Китайское платье подчеркивает все недостатки», - заявили в Instagram интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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