«Атлант расправил плечи»: Анастасию Волочкову высмеяли за нелепый вид в китайском платье

Известная светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала бурю критики в свой адрес. Дело в том, что поклонникам не понравилось платье знаменитости, которое назвали китайским, а также массивные плечи балерины.

Светлана Славянская

Анастасия Волочкова в своем Instagram-блоге продемонстрировала на себе новое платье, которое ей подарили после концерта в Москве. Фанаты были расстроены снова увидеть балерину с мокрыми волосами и в платье, которое только подчеркнуло большие и сильные плечи Волочковой.«Королева 90-ых,не иначе», «Вот не пойму, волосы мокрые или грязные», «Это платье подчёркивает и без того широкие плечи», «Такое ощущение, что Вы лысая. С такой причёской Ваша голова кажется маленькой, а плечи огромными!», «Китайское платье подчеркивает все недостатки», - заявили в Instagram интернет-пользователи.