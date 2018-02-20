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Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами

Сегодня, 14:25
Четыре женщины обвиняют лидера музыкальной группы Crystal Castles Итана Кэта в сексуальных домогательствах. По словам дам, они не хотели предаваться любовным утехам, но гитарист силой заставлял их делать это. Данные сведения распространяет Daily Beast.

Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами

 

Одна женщина рассказывает о своем личном знакомстве с Итаном Кэтом в 2002 году. На тот момент пострадавшей исполнилось 14 лет. Музыкант позволял себе переступать рамки приличий и домогался девушки. Один раз гитарист подарил подружке секс-куклу и лизнул ее. Фанатке не нравилось такое поведение кумира, но она находилась в состоянии эйфории, так как считала его божеством на Земле. Еще одна дама рассказала, как поехала с Итаном Кэтом на школьную вечеринку и занялась сексом с музыкантом возле автомобиля. Тогда ей исполнилось всего 16 лет.

Еще несколько дам обвиняют фронтмена группы Crystal Castles в изнасилованиях. На момент секса со знаменитостью его жертвы не достигли совершеннолетия. Адвокат, отстаивающий интересы Итана Кэта, называет все обвинения в адрес своего подзащитного безосновательными. Осенью прошлого года гитариста назвала насильником экс-вокалистка Crystal Castles Элис Гласс.
Домбровский Сергей
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