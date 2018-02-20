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| | Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику

Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику

Сегодня, 14:09
16 февраля в Минске состоялось новое феерическое шоу DIVA украинской певицы Ани Лорак. Свободных мест, где проходил концерт исполнительницы, не оказалось. Люди активно аплодировали солистке после каждой композиции.

Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику

 

Ани Лорак давала интервью журналистам после мероприятия. По словам вокалистки, шоу DIVA далось ей очень нелегко, поскольку такому названию нужно соответствовать, дабы не ударить в грязь лицом перед поклонниками. На концерте в Минске присутствовали восемь тысяч человек. Зрители хотели настоящего праздника и получили желаемое. Ани Лорак и ее команда выложились на 100%. По словам фанатов, качество исполнения превзошло все ожидания. Ани Лорак появилась на сцене, прилетев туда на сфинксе. В течение концерта солистка поднималась ввысь и опускалась на сцену. Присутствующие выражали восторг аплодисментами и криками: «Браво».


Ани Лорак упорно репетировала каждую мелочь, чтобы порадовать белорусских фанатов отличным исполнением. Название шоу DIVA придумал режиссер Олег Бондарчук. Ани Лорак сначала отказалась от него, поскольку это накладывает большую ответственность, но после долгих раздумий решила сделать шикарную программу и показала высший класс. Ани Лорак пользуется всенародной любовью после того, как заняла второе место на музыкальном фестивале «Евровидение».
Домбровский Сергей
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