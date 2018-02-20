«Теперь понятно, кто одевает Бузову»: Дизайнера Беллу Потемкину упрекнули в безвкусице

Пользователи Сети стали упрекать звездного дизайнера Беллу Потемкину, которая одевает Ольгу Бузову, в безвкусице. Многие поклонники посоветовали Бузовой сменить дизайнера, которая даже себя прилично одеть не может.

Белла Потемкина стала гостьей программы Comedy Club, куда явилась в красных ботфортах и облегающей черной кожаной юбке. В комментариях поклонники единогласно пришли к мнению, что дизайнер не обладает чувством стиля, а потому и одевает Ольгу Бузову также безвкусно и вульгарно.

Светлана Славянская

«Все-таки не зря ее обвинили в отсутствии вкуса. Я в этом убеждаюсь с каждым разом», «Мне кажется, перебор», «Сапоги это ужас! Как скелет! Очень худые ноги, одни кости! Сапоги подчеркивают весь ужас», «Я одна считаю ужасными эти сапоги, как минимум их нижнюю часть», «Ужасно все не в тему...безвкусица...неудачная идея образа», - заявили интернет-пользователи.