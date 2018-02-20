Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | «Теперь понятно, кто одевает Бузову»: Дизайнера Беллу Потемкину упрекнули в безвкусице

«Теперь понятно, кто одевает Бузову»: Дизайнера Беллу Потемкину упрекнули в безвкусице

Сегодня, 13:52
Пользователи Сети стали упрекать звездного дизайнера Беллу Потемкину, которая одевает Ольгу Бузову, в безвкусице. Многие поклонники посоветовали Бузовой сменить дизайнера, которая даже себя прилично одеть не может.

«Теперь понятно, кто одевает Бузову»: Дизайнера Беллу Потемкину упрекнули в безвкусице

 

Белла Потемкина стала гостьей программы Comedy Club, куда явилась в красных ботфортах и облегающей черной кожаной юбке. В комментариях поклонники единогласно пришли к мнению, что дизайнер не обладает чувством стиля, а потому и одевает Ольгу Бузову также безвкусно и вульгарно.

«Теперь понятно, кто одевает Бузову»: Дизайнера Беллу Потемкину упрекнули в безвкусице

 

«Все-таки не зря ее обвинили в отсутствии вкуса. Я в этом убеждаюсь с каждым разом», «Мне кажется, перебор», «Сапоги это ужас! Как скелет! Очень худые ноги, одни кости! Сапоги подчеркивают весь ужас», «Я одна считаю ужасными эти сапоги, как минимум их нижнюю часть», «Ужасно все не в тему...безвкусица...неудачная идея образа», - заявили интернет-пользователи.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ольгу Бузову поклонники раскритиковали за слишком плоскую грудь
Ольгу Бузову поклонники раскритиковали за слишком плоскую грудь

Певицу и ведущую Ольгу Бузову преданные фанаты раскритиковали под последним фото в Instagram за отсутствие груди.

Поклонники переживают, что Анита Цой становится похожей на Ольгу Бузову
Поклонники переживают, что Анита Цой становится похожей на Ольгу Бузову

Известная певица Анита Цой на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, почему стала публиковать снимки в купальнике. Поклонники сравнили её

Бузову упрекнули в том, что она не дает супругу видеться с дочерью
Бузову упрекнули в том, что она не дает супругу видеться с дочерью

Ольгу Бузову, российскую телеведущую, дизайнера и бывшую участницу "Дома-2", упрекнули в том, что из-за нее Дмитрий Тарасов, нынешний супруг девушки, не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости