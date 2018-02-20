Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей

Поп-звезда Бейонсе со своим мужем рэпером Jay-Z и подрастающей дочкой модницей Блю Айви Картер были замечены и запечатлены журналистами на Матче звезд НБА.

Петр Иванов

Шестилетняя Блю была одета в дорогие джинсы, черные сапоги и кожаную куртку. Особенно примечательной журналитам The Sun показалась сумка, которую имела при себе девочка - это Alma BB из лакированной кожи темно-синего цвета с фирменными инициалами дома моды Louis Vuitton, стоимостью примерно в 1750 долларов (около 100 тысяч в эквиваленте рублей).Еще до рождения Блю Айви богатые и знаменитые родители подарили дочери персональный сайт и подготовили к рождению целую комнату дорогостоящих подарков — начиная от коляски, стоимостью $50 000 до стульчика для кормления, инкрустированного драгоценными камнями.