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| | Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей

Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей

Сегодня, 14:02
Поп-звезда Бейонсе со своим мужем рэпером Jay-Z и подрастающей дочкой модницей Блю Айви Картер были замечены и запечатлены журналистами на Матче звезд НБА.

Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей

 

Шестилетняя Блю была одета в дорогие джинсы, черные сапоги и кожаную куртку. Особенно примечательной журналитам The Sun показалась сумка, которую имела при себе девочка - это Alma BB из лакированной кожи темно-синего цвета с  фирменными инициалами дома моды Louis Vuitton, стоимостью примерно в 1750 долларов (около 100 тысяч в эквиваленте рублей).

Еще до рождения Блю Айви богатые и знаменитые родители подарили дочери персональный сайт и подготовили к рождению целую комнату дорогостоящих подарков — начиная от коляски, стоимостью $50 000 до стульчика для кормления, инкрустированного драгоценными камнями.
Петр Иванов
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