Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | Не заметила конфуза: Платье Кардашьян перекосило из-за огромной груди

Не заметила конфуза: Платье Кардашьян перекосило из-за огромной груди

Сегодня, 13:53
Ким Кардашьян – голливудская артистка, которая даст фору по раскрутке многим селебрити. Фильмы с Ким Кардашьян приносили ей «Золотую малину», супермоделью артистка также не стала. Единственная положительная награда – за участие в реалити-шоу о себе и своём семействе. Однако Instagram Ким Кардашьян является практически самой популярной в мире. Поклонники активно следят за снимками знаменитости, хоть и не всё её фотографии им понятны. Достаточно долго основной темой Instagram Ким Кардашьян являются её формы. Знаменитость предпочитает подчеркивать достоинства, в частности, большой бюст. Это очень нравится многим подписчикам Ким Кардашьян, хотя некоторые уже и замечают, что подобная тема начинает приедаться.

Не заметила конфуза: Платье Кардашьян перекосило из-за огромной груди

 

Критикуют артистку за демонстрацию груди в том или ином ракурсе как обычные люди, так и другие селебрити. Последние считают Ким Кардашьян просто позором для Голливуда, подчёркивая, что именно из-за неё у кого-то может сложиться совершенно не правильное впечатление. Однако Ким Кардашьян спокойно заносит подобных персон в «список врагов», практически не обращая внимания на эту критику или делая это не очень сильно. К примеру, не так давно артистка всем знакомым, включая недоброжелателей, отправила духи из своей новой коллекции. Парфюм для друзей и врагов отличался, в основном, только цветок коробки – у критиков он был голубым.

Кардашьян неоднократно обвиняли в неадекватном восприятии реальности. Она допускает бесконечное количество достаточно странных конфузов, словно не замечая их. Например, один из последних – платье, которое явно было мало для огромной груди Ким Кардашьян. На снимке заметно, что наряд слишком натянулся на бюсте. Это удивило поклонников, которые привыкли, что артистка хоть и регулярно практически «раздевается» в Instagram, и это не очень хорошо, однако в подобных кадрах есть хоть минимальная эстетика. На новой фотографии этого совсем не наблюдалось. Помимо всего прочего, фанатов удивило то, как на снимке выглядел муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст. Певец словно бы чувствовал себя не в своей тарелке и ощущался третьим лишним. Некоторых интернет-пользователей это сразу навело на мысли о возможном разладе звёздной пары.
Ирина Летинская
Новости по теме
Поклонники не узнали изменившуюся Ким Кардашьян
Поклонники не узнали изменившуюся Ким Кардашьян

Популярная во всем мире светская львица и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поразила своих поклонников. Папарацци застали знаменитость в

Снимок огромной груди «Русской Кардашьян» «взорвал» Сеть
Снимок огромной груди «Русской Кардашьян» «взорвал» Сеть

Снимок огромной груди популярной модели Анастасии Квитко, которая также именуют «Русской Кардашьян» за пышные формы, «взорвал» Сеть. На фотографии, которую

Ким Кардашьян исчезла из Сети после ограбления в Париже
Ким Кардашьян исчезла из Сети после ограбления в Париже

Американская теледива Ким Кардашьян до сих пор не может отойти от шока, перенесенного во время ограбления в Париже. Уже 6 дней звезда не выкладывает фотографии

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости