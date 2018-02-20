Не заметила конфуза: Платье Кардашьян перекосило из-за огромной груди

Ким Кардашьян – голливудская артистка, которая даст фору по раскрутке многим селебрити. Фильмы с Ким Кардашьян приносили ей «Золотую малину», супермоделью артистка также не стала. Единственная положительная награда – за участие в реалити-шоу о себе и своём семействе. Однако Instagram Ким Кардашьян является практически самой популярной в мире. Поклонники активно следят за снимками знаменитости, хоть и не всё её фотографии им понятны. Достаточно долго основной темой Instagram Ким Кардашьян являются её формы. Знаменитость предпочитает подчеркивать достоинства, в частности, большой бюст. Это очень нравится многим подписчикам Ким Кардашьян, хотя некоторые уже и замечают, что подобная тема начинает приедаться.

Ирина Летинская

Критикуют артистку за демонстрацию груди в том или ином ракурсе как обычные люди, так и другие селебрити. Последние считают Ким Кардашьян просто позором для Голливуда, подчёркивая, что именно из-за неё у кого-то может сложиться совершенно не правильное впечатление. Однако Ким Кардашьян спокойно заносит подобных персон в «список врагов», практически не обращая внимания на эту критику или делая это не очень сильно. К примеру, не так давно артистка всем знакомым, включая недоброжелателей, отправила духи из своей новой коллекции. Парфюм для друзей и врагов отличался, в основном, только цветок коробки – у критиков он был голубым.Кардашьян неоднократно обвиняли в неадекватном восприятии реальности. Она допускает бесконечное количество достаточно странных конфузов, словно не замечая их. Например, один из последних – платье, которое явно было мало для огромной груди Ким Кардашьян. На снимке заметно, что наряд слишком натянулся на бюсте. Это удивило поклонников, которые привыкли, что артистка хоть и регулярно практически «раздевается» в Instagram, и это не очень хорошо, однако в подобных кадрах есть хоть минимальная эстетика. На новой фотографии этого совсем не наблюдалось. Помимо всего прочего, фанатов удивило то, как на снимке выглядел муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст. Певец словно бы чувствовал себя не в своей тарелке и ощущался третьим лишним. Некоторых интернет-пользователей это сразу навело на мысли о возможном разладе звёздной пары.