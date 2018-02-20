Ольга Серябкина задумалась о «спрятанных подальше ощущениях»

Недавно Ольга Серябкина в микроблоге в Instagram рассказала поклонникам, что написала текст новой песни. На этот раз исполнительница поделилась своими ощущениями от повторного прочтения стихов.

Виктория Озерова

Ольга Серябкина рассказала поклонникам в микроблоге в Instagram о своих последних переживаниях. Исполнительница задумалась о том, как часто люди прячут свои искренние ощущения за дежурными фразами. Она отметила, что часто многие за рутиной забывают, чего хотят на самом деле. Также Серябкина напомнила, что на выходных написала текст к новой песне. Она рассказала, что в итоге стихи получились более сложными и выдали все ее «спрятанные подальше ощущения». Она спросила, бывает ли что-то подобное у подписчиков.Поклонники согласились с Серябкиной, отметив, что за суетой внутренние ощущения не замечаются. Некоторых публикация заставила задуматься о собственных чувствах. Пост за час оценили более 46 тысяч пользователей.