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| | Земляки Насти Рыбки в Бобруйске рассказали о ее детстве

Земляки Насти Рыбки в Бобруйске рассказали о ее детстве

Сегодня, 13:33
Пресса решила выяснить, что же знают жители Бобруйска о новоявленной звезде интернета Анастасии Вашукевич, которая публике более известна, как Настя Рыбка, прославившаяся после того, как о ее отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской рассказал Алексей Навальный. Как оказалось, Рыбка уже дважды была замужем и в первом браке даже родила сына.

Земляки Насти Рыбки в Бобруйске рассказали о ее детстве

 

После того, как она решила уехать в Москву, воспитанием мальчика занялась ее мама профессиональный врач офтальмолог. Женщина, вырастившая девочку, как известно, являлась ее приемной мамой. Жители Бобруйска доктора вспоминают исключительно теплыми словами. Трагедия произошла после того, как у женщины случился инсульт, в результате которого она скончалась. Дочь на похороны так и не приехала. Поговаривали, что она тогда работала за границей и не успела доехать, но местные уверены, что Рыбка попросту не захотела приезжать.

Директор школы, которую в Бобруйске окончила Настя, официальный комментарий по этому поводу давать отказался, однако известно, что он преподавал физику. Также он отметил, что у девочки был хороший светлый ум. Другие учителя также отмечают, что Настя никогда не создавала проблем, вела себя хорошо и училась на отлично. Тем не менее, все отметили, что задатки стремления к «вальяжному образу жизни» Настя проявляла еще в школе.

Второй супруг Насти комментировать ничего не стал. Он уверен, что трогать бывших мужей девушки и сына недопустимо, потому отказался выходить на контакт с прессой.
Николай Офицеров
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