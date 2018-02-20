Настя Ивлеева вновь разделась для журнала Maxim

Подписчики звезды телеканала «Пятница» Насти Ивлеевой несколько удивились, увидев, что их кумир вновь разделась для главного мужского издания страны журнала Maxim. Девушка показала, что чуть менее чем за два года заметно осмелела и решила запечатлеть это на камеру.

Фотосессия Ивлеевой отличается яркими красками и прекрасно отображает характер звезды Instagram, «Орла и решки» и просто прекрасной девушки. Подписчики тут же начали писать, что Настя стала выглядеть еще более сексуально, однако некоторые отметили чрезмерную обработку фотографий с помощью Photoshop. Им показалось, что за этим редактированием потерялась естественная красота девушки. Фотосессия Ивлеевой отличается яркими красками и прекрасно отображает характер звезды Instagram, «Орла и решки» и просто прекрасной девушки. Подписчики тут же начали писать, что Настя стала выглядеть еще более сексуально, однако некоторые отметили чрезмерную обработку фотографий с помощью Photoshop. Им показалось, что за этим редактированием потерялась естественная красота девушки.

Стоит отметить, что фотосессия, которая войдет в мартовский номер Maxim, для Насти является не первым опытом на поле откровенного позирования. Дебютировала она для этого же издания, однако еще в октябре 2016 года.

Также в Сети оказались и более старые снимки, на которых можно увидеть, что до фотосессий в Maxim у Насти уже был неплохой опыт студийной работы, ведь она позировала в крайне откровенных просвечивающихся нарядах. Также в Сети оказались и более старые снимки, на которых можно увидеть, что до фотосессий в Maxim у Насти уже был неплохой опыт студийной работы, ведь она позировала в крайне откровенных просвечивающихся нарядах.

Николай Офицеров