Настя Ивлеева вновь разделась для журнала Maxim

Фотосессия Ивлеевой отличается яркими красками и прекрасно отображает характер звезды Instagram, «Орла и решки» и просто прекрасной девушки. Подписчики тут же начали писать, что Настя стала выглядеть еще более сексуально, однако некоторые отметили чрезмерную обработку фотографий с помощью Photoshop. Им показалось, что за этим редактированием потерялась естественная красота девушки.
Также в Сети оказались и более старые снимки, на которых можно увидеть, что до фотосессий в Maxim у Насти уже был неплохой опыт студийной работы, ведь она позировала в крайне откровенных просвечивающихся нарядах.