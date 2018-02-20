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| | «Как Дюймовочка!»: Кортни Кардашьян призналась, что весит меньше 45 килограммов

«Как Дюймовочка!»: Кортни Кардашьян призналась, что весит меньше 45 килограммов

Сегодня, 13:04
Знаменитая светская львица и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян всегда была самой маленькой и хрупкой среди всего звездного клана Кардашьян-Дженнер. Недавно девушка призналась, что весит менее 45 килограммов.

«Как Дюймовочка!»: Кортни Кардашьян призналась, что весит меньше 45 килограммов

 

38-летняя Кортни Кардашьян в новой серии реалити-шоу «Семейство Кардашьн» рассказала своей родной сестре Хлое, что она весит всего 44 килограмма. Поклонники были шокированы такой новость. Более того, Кортни призналась, что по весу её почти догнал восьмилетний сын Мейсон, который весит 28 килограммов.

Стоит отметить, что рост Кортни Кардашьян составляет 153 сантиметра. Знаменитость также рассказала, как добилась такого результата. Девушка полностью отказалась от рафинированного сахара и регулярно занимается ежедневными тренировками.
Светлана Славянская
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