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| | Пенелопа Крус поразила фигурой в облегающем белом платье

Пенелопа Крус поразила фигурой в облегающем белом платье

Сегодня, 13:02
Прославленная голливудская актриса Пенелопа Крус поразила своих многочисленных фанатов, появившись перед объективами фотокамер журналистов в облегающем платье белого цвета, продемонстрировав, что рождение двоих детей не повлияло на её фигуру.

Пенелопа Крус поразила фигурой в облегающем белом платье

 

На очередной торжественной церемонии вручения национальной испанской кинопремии «Гойя» внимание журналистов было сконцентрировано на 43-летней испанской актрисе, которая выбрала в качестве наряда броское облегающее платье белого цвета с элегантным разрезом чуть ниже бёдер, открывающем вид на стройные ноги Крус. Многие поклонники Пенелопы были удивлены тому, что мать 4-летней дочери и 7-летнего сына сумела сохранить былую фигуру, не стесняясь пройдя в облегающем наряде по красной ковровой дорожке мероприятия.

Пенелопа Крус поразила фигурой в облегающем белом платье

 

Эксперты в области моды заметили, что белый цвет является весьма коварным для одежды, так как мгновенно проявляет все изъяны фигуры благодаря своему яркому оттенку. Однако, в случае с Крус данный выбор полностью оправдан, так как испанская актриса не стесняется своей подтянутой фигуры и тонкой талии даже в свои 43 года.
Александр Вест
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