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| | Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою смерть

Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою смерть

Сегодня, 12:57
Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою смерть. Информация об этом быстро распространилась в сетевых аккаунтах и крупных блогах пользователей совсем недавно.

Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою смерть

 

Как и у всех слухов, версий было совсем немного. Утверждалось, что актер умер от тяжелого онкологического заболевания. Накануне Сталлоне решил прокомментировать свою кончину.

Некоторые даже «цитировали» Сталлоне и приводили его тексты о смысле жизни и страхе смерти. Поклонники артиста не на шутку были расстроены и оставили печальные отзывы.

Однако вскоре сам Сильвестр Сталлоне отозвался в своем микроблоге на свою «преждевременную кончину». Он всех заверил, что жив и здоров, а также посоветовал комментаторам не верить во весь этот бред. «Кому-то хочется меня быстрее похоронить», – пошутил актер.
Сергей Денисов
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