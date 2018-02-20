Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою смерть. Информация об этом быстро распространилась в сетевых аккаунтах и крупных блогах пользователей совсем недавно.

Сергей Денисов

Как и у всех слухов, версий было совсем немного. Утверждалось, что актер умер от тяжелого онкологического заболевания. Накануне Сталлоне решил прокомментировать свою кончину.Некоторые даже «цитировали» Сталлоне и приводили его тексты о смысле жизни и страхе смерти. Поклонники артиста не на шутку были расстроены и оставили печальные отзывы.Однако вскоре сам Сильвестр Сталлоне отозвался в своем микроблоге на свою «преждевременную кончину». Он всех заверил, что жив и здоров, а также посоветовал комментаторам не верить во весь этот бред. «Кому-то хочется меня быстрее похоронить», – пошутил актер.