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| | Анна Седокова рассказала поклонникам, как заботится о волосах

Анна Седокова рассказала поклонникам, как заботится о волосах

Сегодня, 12:54
Анна Седокова поделилась с поклонниками советами о красоте и здоровье волос в личном микроблоге в Instagram. Артистка поделилась названиями средств, которые использует сама, и даже рассказала, что следует употреблять в пищу, чтобы волосы всегда выглядели замечательно.

Анна Седокова рассказала поклонникам, как заботится о волосах

 

Анна Седокова в свободные минуты старается делиться с поклонниками ценными советами. На этот раз певица в личном микроблоге рассказала про заботу о волосах. По опыту артистки, нужно каждый день делать массаж головы, используя для этого жесткую щетку, а также делать скрабы и пилинги. Седокова посоветовала пользоваться средствами с крапивой и перцем. Также певица акцентировала внимание на особую роль витаминов и жирных кислот, отметив, что полезно часто употреблять в пищу лосося.

Поклонники с благодарностью восприняли советы артистки, пост за полчаса оценили около 13 тысяч пользователей. Некоторым стало интересно, настоящие ли волосы самой Седаковой.
Виктория Озерова
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