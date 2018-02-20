Анна Седокова рассказала поклонникам, как заботится о волосах

Анна Седокова поделилась с поклонниками советами о красоте и здоровье волос в личном микроблоге в Instagram. Артистка поделилась названиями средств, которые использует сама, и даже рассказала, что следует употреблять в пищу, чтобы волосы всегда выглядели замечательно.

Виктория Озерова

Анна Седокова в свободные минуты старается делиться с поклонниками ценными советами. На этот раз певица в личном микроблоге рассказала про заботу о волосах. По опыту артистки, нужно каждый день делать массаж головы, используя для этого жесткую щетку, а также делать скрабы и пилинги. Седокова посоветовала пользоваться средствами с крапивой и перцем. Также певица акцентировала внимание на особую роль витаминов и жирных кислот, отметив, что полезно часто употреблять в пищу лосося.Поклонники с благодарностью восприняли советы артистки, пост за полчаса оценили около 13 тысяч пользователей. Некоторым стало интересно, настоящие ли волосы самой Седаковой.