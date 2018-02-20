Гипноз, детектор, тест: Зачем Терехин опозорил Калашникову?

Ставший не так давно адвокатом, бывший участник телепроекта «Дом-2» и экс-полицейский Михаил Терехин опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором пригласил зрителей посмотреть сегодня на Первом канале передачу «На самом деле» с его участием. Михаил заявил, что ему очень интересно узнать мнение пользователей по теме. Передача посвящается выяснению, кто же на самом деле является отцом ребенка Анны Калашниковой, которая, по утверждению Терехина, изменила с ним Прохору Шаляпину.

Пользователи высказали свои мнения по поводу отношения Михаила к результатам детектора - они видели, что он искренне огорчился, что ребенок не его. Подобную мысль подписчики Терехина высказали и относительно гипноза на ТВ, который оказался столь популярным в свете скандала между Харламовым и Галкиным. А вот Калашникову осудили за полную безалаберность по отношению даже к собственному ребенку. Подписчики удивились, как мать может не знать, от кого ее ребенок, и как она дальше собирается с этим жить. Многие похвалили Михаила за достойное поведение, но некоторые все же предположили, что он решил срубить денег «по легкому». Также были высказаны мнения, что все шоу постановочное от начала и до конца.Напомним, что Михаил Терехин два года прожил в гражданском браке с телеведущей Ксений Бородиной. Их роман начался непосредственно на телепроекте «Дом-2», куда Михаил пришел в поисках новой любви. Почти сразу решено было строить отношения пары «на камеру», и вся страна могла лицезреть ссоры и бурные примирения пары. Позже Михаил ушел с проекта и они с Ксенией стали жить в ее доме вместе с дочерью Бородиной от первого брака. Многие называли Терехина альфонсом, решившем погреться в лучах чужой славы. Но он не обращал на это внимания, при этом не забывая уделять внимание и собственному сыну от первого брака - Даниилу.Кстати, бывшая супруга Терехина Кристина отзывалась о нем весьма положительно, как о заботливом муже и отце. Отношения с Бородиной закончились в 2014 году, хотя еще какое-то время Михаил надеялся на их продолжение, даже когда Ксения вышла замуж за Курбана Омарова. Когда у нее с мужем был некий период охлаждения, когда Терехин был уже почти уверен, что теперь-то Бородина вернется к нему, но она помирилась с Омаровым.Слухи о новой женитьбе Терехина поползли в 2016 году. Якобы его избранницей стала бывшая невеста певца Прохора Шаляпина, Анна Калашникова. Девушка поддержала слухи о свадьбе, поведав, что церемония происходила около лесного озера, в романтической обстановке. Правда, позднее сам Терехин не высказывался прямо о браке, а Калашникова ушла от ответа на вопрос, была ли «свадьба» постановочной фотосессией или официальным торжеством с выездной регистрацией.