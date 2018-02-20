Гипноз, детектор, тест: Зачем Терехин опозорил Калашникову?

Пользователи высказали свои мнения по поводу отношения Михаила к результатам детектора - они видели, что он искренне огорчился, что ребенок не его. Подобную мысль подписчики Терехина высказали и относительно гипноза на ТВ, который оказался столь популярным в свете скандала между Харламовым и Галкиным. А вот Калашникову осудили за полную безалаберность по отношению даже к собственному ребенку. Подписчики удивились, как мать может не знать, от кого ее ребенок, и как она дальше собирается с этим жить. Многие похвалили Михаила за достойное поведение, но некоторые все же предположили, что он решил срубить денег «по легкому». Также были высказаны мнения, что все шоу постановочное от начала и до конца.
Напомним, что Михаил Терехин два года прожил в гражданском браке с телеведущей Ксений Бородиной. Их роман начался непосредственно на телепроекте «Дом-2», куда Михаил пришел в поисках новой любви. Почти сразу решено было строить отношения пары «на камеру», и вся страна могла лицезреть ссоры и бурные примирения пары. Позже Михаил ушел с проекта и они с Ксенией стали жить в ее доме вместе с дочерью Бородиной от первого брака. Многие называли Терехина альфонсом, решившем погреться в лучах чужой славы. Но он не обращал на это внимания, при этом не забывая уделять внимание и собственному сыну от первого брака - Даниилу.
Кстати, бывшая супруга Терехина Кристина отзывалась о нем весьма положительно, как о заботливом муже и отце. Отношения с Бородиной закончились в 2014 году, хотя еще какое-то время Михаил надеялся на их продолжение, даже когда Ксения вышла замуж за Курбана Омарова. Когда у нее с мужем был некий период охлаждения, когда Терехин был уже почти уверен, что теперь-то Бородина вернется к нему, но она помирилась с Омаровым.
Слухи о новой женитьбе Терехина поползли в 2016 году. Якобы его избранницей стала бывшая невеста певца Прохора Шаляпина, Анна Калашникова. Девушка поддержала слухи о свадьбе, поведав, что церемония происходила около лесного озера, в романтической обстановке. Правда, позднее сам Терехин не высказывался прямо о браке, а Калашникова ушла от ответа на вопрос, была ли «свадьба» постановочной фотосессией или официальным торжеством с выездной регистрацией.