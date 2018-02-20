Наташа Королева надела на день рождения сына дерзкую мини-юбку

Наташа Королева надела на день рождения сына дерзкую мини-юбкуСегодня, 12:38
Первый юбилей юноша отмечал в кругу родственников и близких друзей. Наташа Королева прервала европейскую командировку, чтобы вместе с сыном поучаствовать в торжестве.
День рождения звездное семейство отмечало во Флориде, где Сергей и Архип Глушко любят проводить много времени. Посетители странички Наташи Королевой плохо отнеслись к ее вызывающему наряду. Певицу обвинили в отсутствии вкуса и «чувства меры».
Некоторые комментаторы выразились совсем грубо, на уровне ненормативной лексики. Тем не менее, певица своего достигла, ее фото собрало за несколько часов более двадцати тысяч лайков. Как философски подытожили поклонники, «всё есть реклама, если то не некролог».
Звезда российской эстрады Наташа Королева поделилась радостной новостью. Дело в том, что сыну звездной пары исполнилось уже 15 лет. Об этом певица сообщила в
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Известная исполнительница Наташа Королева показала в Instagram своего взрослого сына, которому через два месяца исполнится 14 лет. Знаменитость пожаловалась