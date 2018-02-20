Наташа Королева надела на день рождения сына дерзкую мини-юбку

Наталья Королева надела на день рождения своего шестнадцатилетнего сына Архипа дерзкую мини юбку. Свою фотографию с вечеринки певица выложила в социальную сеть.

Сергей Денисов

Первый юбилей юноша отмечал в кругу родственников и близких друзей. Наташа Королева прервала европейскую командировку, чтобы вместе с сыном поучаствовать в торжестве.День рождения звездное семейство отмечало во Флориде, где Сергей и Архип Глушко любят проводить много времени. Посетители странички Наташи Королевой плохо отнеслись к ее вызывающему наряду. Певицу обвинили в отсутствии вкуса и «чувства меры».Некоторые комментаторы выразились совсем грубо, на уровне ненормативной лексики. Тем не менее, певица своего достигла, ее фото собрало за несколько часов более двадцати тысяч лайков. Как философски подытожили поклонники, «всё есть реклама, если то не некролог».