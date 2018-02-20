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| | Светлана Лобода просит сравнить ее с красавицей Шер

Светлана Лобода просит сравнить ее с красавицей Шер

Сегодня, 12:40
Украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram заявила, что ее мать в молодости называли копией американской поп-исполнительницы Шер. По словам солистки из Киева, пришло ее время.

Светлана Лобода просит сравнить ее с красавицей Шер

 

Светлана Лобода просит фанатов сравнить ее с красавицей Шер. Пользователи активно обсуждают данную тему. Большинство юзеров видят схожесть двух этих поп-звезд. Поклонники назвали Лободу истинной Шер, только со светлыми волосами. Некоторые рекомендуют украинской певице не искать кумира, а походить на себя. Подписчики поинтересовались у Лободы, есть ли хоть одно место, которая она не положила под скальпель пластического хирурга в погоне за молодостью.

По мнению юзеров, солистка из Украины чересчур увлеклась внешним видом и жертвует естественностью ради привлекательности, а это плохо сказывается на здоровье и ведет к побочным эффектам. По словам фанатов, сейчас других красавиц нужно сравнивать с Лободой, а не наоборот, поскольку эта звезда затмила всех в современном шоу-бизнесе. Однако далеко не все соглашаются с такими словами.
Домбровский Сергей
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