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| | Диета и батончики: Поклонники Бузовой обеспокоены ее болезненным пристрастием к похудению

Диета и батончики: Поклонники Бузовой обеспокоены ее болезненным пристрастием к похудению

Сегодня, 12:58
Странички в социальных сетях телеведущей Ольги Бузовой вполне можно отнести к самым посещаемым. Так ее посты набирают несколько сотен тысяч лайков и не менее тысячи комментариев, что свидетельствует о ее популярности в социальных сетях, почему бы этим не воспользоваться?

Диета и батончики: Поклонники Бузовой обеспокоены ее болезненным пристрастием к похудению

 

Очередной свой пост актриса посвятила рекламе батончиков из молочной сыворотки с л-карнитином, шоколадом и различными природными компонентами. На помещенном фото дизайнер демонстрирует вкусность комментируя, что зимой на работе сложно удержаться от сладкого. И если в Таиланде есть фрукты, то в Москве их вполне могут заменить эти батончики. Певица также уточняет, что в нем всего 128 ккал и лишь 3 г сахара, а пищевые добавки подарят всем чувство сытости, экстракт померанца, 14 процентов белка, а также орехи и фрукты. Все это со слов Бузовой, превращает батончик в полезный десерт. Ими, со слов актрисы, приятно перекусить, а купить их можно в супермаркетах.

И подобных постов певица разместила немало. Отличаются они лишь снимками, количеством и различным содержимым батончиков, а также рекламной подачей. Оказывается Бузова общается с производителем, в чем сама созналась, указав, что попросила его поместить информацию о количестве сахара в сладости на этикетку. А что же поэтому поводу думают подписчики звезды? Они, как всегда восхищаются ее красотой, благодарят за ценный совет и обещают Бузовой, что обязательно им воспользуются. Кто-то поинтересовался, не села ли Ольга на диету, а если да, то зачем, если она и так в хорошей форме и ей худеть абсолютно незачем.

Но нашлись среди более тысячи комментариев и 70 тысяч лайков критики, которые назвали эти батончики "помойкой" и порекомендовали, лучше есть бананы, чем эту гадость: «Действительно зимой фрукты в Москве перестают продавать. Но 3 грамма сахара в одном батончике? Вы чего там, совсем сума сошли, я надеюсь, они 20 рублей стоят! Это обычные конфеты, и ничего общего они не имеют со средствами для похудения, или с батончиками, которые можно кушать при тренировках».
Януш Серпнень
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