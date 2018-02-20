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| | Бывшая жена Армена Джигарханяна снялась в провокационной фотосессии

Бывшая жена Армена Джигарханяна снялась в провокационной фотосессии

Сегодня, 12:23
Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка и бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна, снялась в провокационной фотосессии и выложила свою фотографию в социальную сеть.

Бывшая жена Армена Джигарханяна снялась в провокационной фотосессии

 


Ее поклонники похвалили фото, которое сделала известный фотохудожник Елена Мартынюк. Площадкой для модели стали интерьеры музея «Булгаковский дом», где фотограф уже снимала Сергея Шнурова, Михаила Боярского и Ирину Безрукову. Виталина предстала перед своими зрителями в образе Мадонны, которую любили изображать прерафаэлиты в раннем средневековье. Замысел фотографии оригинальный и почти не растиражированный.

В сопроводительном тексте девушка скромно сообщила о том, что макияж она делала самостоятельно, а наряд ей помогли подобрать ассистенты фотографа.

Фотосессия Цымбалюк-Романовской набрала сразу несколько тысяч лайков. Комментаторы оставили добрые отзывы в Сети, к чему девушка, из-за своей скандальной репутации, не привыкла.
Сергей Денисов
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