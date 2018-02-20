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Снимок озадачил подписчиков модели.

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| | Обнаженное фото британской модели Кэти Прайс не понравилось пользователям Сети

Обнаженное фото британской модели Кэти Прайс не понравилось пользователям Сети

Сегодня, 12:06
Кэти Прайс опубликовала фото, на котором она обмазана «непонятной» жидкостью. Многие поклонники звезды журнала Playboy сравнили ее с вылезшей из канализации.

Обнаженное фото британской модели Кэти Прайс не понравилось пользователям Сети

 

Сама Кэти Прайс уточнила в комментарии под снимком, что это какай-то странный автозагар, который она намерена сейчас же смыть, но фанатов это не успокоило. На Кэти посыпалась уйма критики. Подписчики странички в Instagramm Прайс, которых у нее почти 2 миллиона, принялись забрасывать ее советами начиная от того, что ей надо лучше питаться, до просьбы набрать вес.

Но, несмотря на критику, британская фотомодель сразу выразила надежу, что этот автозагар она сможет смыть. Снимок обнаженной звезды, обмазанной странно действующим автозагаром, по-прежнему размещен на ее страничке в Instagram и набирает не только критические отзывы, но и множество «лайков» от поклонников красотки.
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