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| | Омаров и Бородина присоединились к Putin Team

Омаров и Бородина присоединились к Putin Team

Сегодня, 12:02
Известная телеведущая Ксения Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым присоединилась к активистскому движению под названием Putin Team, выступающему в поддержку российского президента Владимира Путина.

Омаров и Бородина присоединились к Putin Team

 

В аккаунте Ксении Бородиной в сети микроблогов Instagram появилась публикация, в которой она сообщила своим фанатам о том, что с радостью присоединяется к вышеупомянутому движению. В описании к публикации Ксения Бородина указала, что всегда поддерживает своего супруга Курбана Омарова во всех его начинаниях, а также гордится своим мужем. Телеведущая заметила, что она считает себя и своего мужа целой командой, которая пополнила ряды людей, уже вступивших Putin Team. Бородина отметила, что с удовольствием присоединится к активистскому движению, которое славится совершением добрых дел.

Омаров и Бородина присоединились к Putin Team

 

В комментариях подписчики Ксении Бородиной разделились на два лагеря: одни из них поддержали стремление Ксении к совершению добрых поступков для других людей, а другие же заметили, что тем самым она лишь выбрала лёгкий путь, встав на сторону победителей.
Александр Вест
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