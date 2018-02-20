Омаров и Бородина присоединились к Putin Team

Известная телеведущая Ксения Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым присоединилась к активистскому движению под названием Putin Team, выступающему в поддержку российского президента Владимира Путина.

В аккаунте Ксении Бородиной в сети микроблогов Instagram появилась публикация, в которой она сообщила своим фанатам о том, что с радостью присоединяется к вышеупомянутому движению. В описании к публикации Ксения Бородина указала, что всегда поддерживает своего супруга Курбана Омарова во всех его начинаниях, а также гордится своим мужем. Телеведущая заметила, что она считает себя и своего мужа целой командой, которая пополнила ряды людей, уже вступивших Putin Team. Бородина отметила, что с удовольствием присоединится к активистскому движению, которое славится совершением добрых дел.

Александр Вест

В комментариях подписчики Ксении Бородиной разделились на два лагеря: одни из них поддержали стремление Ксении к совершению добрых поступков для других людей, а другие же заметили, что тем самым она лишь выбрала лёгкий путь, встав на сторону победителей.