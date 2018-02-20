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| | Елена Летучая вылечит детские болезни с помощью селфи

Елена Летучая вылечит детские болезни с помощью селфи

Сегодня, 11:54
Елена Летучая совместно с компанией Listerine решила начать акцию по поддержке детей с врожденными лицевыми деформациями. Бывшая ведущая проекта «Ревизорро» заявила, что даже обычное сэлфи способно помочь таким малышам.

Елена Летучая вылечит детские болезни с помощью селфи

 

Летучая отметила, что запущена акция была компанией Listerine, однако на данный момент они активно привлекают звезд со стороны, которые позволят максимально распространить информацию о необходимой помощи детям.

«Поддержите эту прекрасную акцию. Просто опубликуйте в любой из социальных сетей селфи с упаковкой Listerine и поставьте необходимые хэштеги. За каждый пост компания начислит в фонд «Операция Улыбка» 50 рублей для проведения детям бесплатных операций», - заявила Летучая.

Елена Летучая вылечит детские болезни с помощью селфи

 

Поклонники похвалили то, что девушка согласна помогать нуждающимся, используя свою популярность. Также они отметили, что улыбка самой Летучей выглядит просто потрясающе, потому она вполне может стать лицом данной акции.
Николай Офицеров
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