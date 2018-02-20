Елена Летучая вылечит детские болезни с помощью селфи

Елена Летучая совместно с компанией Listerine решила начать акцию по поддержке детей с врожденными лицевыми деформациями. Бывшая ведущая проекта «Ревизорро» заявила, что даже обычное сэлфи способно помочь таким малышам.

Летучая отметила, что запущена акция была компанией Listerine, однако на данный момент они активно привлекают звезд со стороны, которые позволят максимально распространить информацию о необходимой помощи детям.», - заявила Летучая.

Николай Офицеров

Поклонники похвалили то, что девушка согласна помогать нуждающимся, используя свою популярность. Также они отметили, что улыбка самой Летучей выглядит просто потрясающе, потому она вполне может стать лицом данной акции.