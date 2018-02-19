Джереми Микс поблагодарил Бузову за совместную работу

Джереми Микс прибыл в Москву, где снимался в клипе Ольги Бузовой. Презентация ролика состоялась недавно, но Микс не спешил делиться впечатлениями о работе со звездой.

Никита Готский

Непродолжительное время Джереми Микс пробыл в Москве, где принял участие в съемочном процессе нового клипа известной ведущей и певицы Ольги Бузовой. Клип появился в Интернете 14 февраля, но все это время американская модель не сообщал о своем сотрудничестве с отечественной знаменитостью в личном микроблоге.Фанаты Бузовой отрицательно отнеслись к такому шагу Джереми, плохо отозвавшись о нем в Сети и отписываясь с его страницы в Instagram. Недавно Микс обнародовал кадры из клипа Бузовой, чем приятно удивил поклонников. Ожидавших фото людей он не забыл поблагодарить. «Спасибо», написал Джереми в соцсети.