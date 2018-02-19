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От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Мадонна опубликовала обнаженный снимок в Instagram

Мадонна опубликовала обнаженный снимок в Instagram

Вчера, 22:07
Всемирно известная певица Мадонна порадовала своим обнаженным снимком. Звезда предстала перед фанатами в темной шляпе с полями.

Мадонна опубликовала обнаженный снимок в Instagram

 

Очередное изображение в Instagram певица подписала цитатой «Воскреченье, проклятое воскресенье». Вероятно, Мадонна вспомнила старый фильм-мелодраму Джона Шлезингера, который вышел на экоаны в 1971 году. На этом знаменитость не остановилась, дописав к фото еще ряд выражений из других кинокартин. Данный пост исполнительницы набрал 140 тысяч лайков от подписчиков.

Ранее Мадонна уже публиковала голый снимок, тогда она прикрылась сумочкой с изображением «Джоконды» Леонардо Да Винчи. Певица признается, что все еще скучает за этим аксессуаром.
Никита Готский
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