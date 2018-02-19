Мадонна опубликовала обнаженный снимок в Instagram

Всемирно известная певица Мадонна порадовала своим обнаженным снимком. Звезда предстала перед фанатами в темной шляпе с полями.

Никита Готский

Очередное изображение в Instagram певица подписала цитатой «Воскреченье, проклятое воскресенье». Вероятно, Мадонна вспомнила старый фильм-мелодраму Джона Шлезингера, который вышел на экоаны в 1971 году. На этом знаменитость не остановилась, дописав к фото еще ряд выражений из других кинокартин. Данный пост исполнительницы набрал 140 тысяч лайков от подписчиков.Ранее Мадонна уже публиковала голый снимок, тогда она прикрылась сумочкой с изображением «Джоконды» Леонардо Да Винчи. Певица признается, что все еще скучает за этим аксессуаром.