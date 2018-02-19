"Красивое утро в сарае": Рудковскую высмеяли за дешевые понты

Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который, по ее мнению, видимо, отличается необычной красотой. На нем Рудковская, облаченная в великолепное белое платье, расшитое цветочным орнаментом, восседает на стуле у окна. Перед ней стол, заваленный всякой косметикой, а сама знаменитость смотрится в миниатюрное зеркальце, по всей видимости, собираясь прихорашиваться.

Фотографию Рудковская подписала «Люблю, когда утро красивое». Пользователи разделились во мнениях - одни поддержали точку зрения Рудковской на то, что такое утро, действительно, можно назвать красивым, и оценили великолепное платье Яны, а другие обратили внимание на обшарпанную обстановку вокруг знаменитости. И в самом деле, если декорации вокруг Рудковской не были постановочными, то они, кажутся по меньшей мере странными. Подписчики напомнили, что облезлые крашеные столы подобного рода стояли на кухнях давным-давно, обшарпанные окна и дешевый паркет дополняли «чудесную обстановку». Бесспорно прекрасным для обеих сторон оказалось лишь платье продюсера, которое было охарактеризовано как «королевское» и «от кутюр», но от этого не выглядело менее странно в такой обстановке. Многие назвали Яну красавицей и сделали ей комплименты, но были и те, кто счел «любовь к красоте», проявленную Рудковской, дешевыми понтами.Кстати, любовь Яны к нарядам престижных марок появилась уже давно. Например, отправляясь к алтарю с ее нынешним супругом фигуристом Евгением Плющенко, Рудковская выбрала шикарное нежно-розовое платье от Диор. К слову, продюсер и тогда поделилась с подписчиками счастливым событием собственной жизни. Напомним, что Рудковская и Плющенко решили обвенчаться, прожив вместе 10 лет. На тот момент они были женаты уже 8 лет.Помимо работы музыкального продюсера Рудковская - завсегдатай модный показов. Она весьма увлечена этим направлением и даже заинтересовала модой их маленького сына Сашу, которого в семье называют Гном Гномычем. Саша уже принимал участие в модных показах и, несмотря на очень юный возраст, был отмечен именитыми модельерами. Сама же Рудковская привлекает к участию в тематических фотосессиях всю свою семью, а также обожает давать интервью на тему отношения к моде всех своих домочадцев. Относительно Евгения она, например, рассказала, что он всегда соблюдает дресс-код мероприятия, на которое приглашен. А если допускается свободный костюм, то предпочитает что-нибудь яркое, выделяющее его из толпы.