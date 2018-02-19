Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Спортивные штаны и каблуки: Валерия удивила небрежной одеждой

Спортивные штаны и каблуки: Валерия удивила небрежной одеждой

Вчера, 21:52
Певица Валерия регулярно радует своих подписчиков свежими снимками в социальных сетях, но она в отличие от большинства звезд шоу-бизнеса, не позволяет себе обнять коллег по цеху, с которыми фотографируется. Певица умышленно избегает подобных жестов, так как придерживается позиции, мол, матери и жене не пристало обниматься с посторонними мужчинами. Однако сдержанная Валерия неожиданно удивила своих поклонников очередным постом в сети.

Вчера Аркадию Укупнику исполнилось 65-лет. По всей видимости, в числе гостей на празднике оказалась и певица Валерия. Очевидно, по этой причине народная артистка и посвятила свой пост композитору, поблагодарив дорогого друга за добрый и душевный праздник.

Спортивные штаны и каблуки: Валерия удивила небрежной одеждой

 

Многократная обладательница различных премий еще раз поздравила композитора и певца с Днем рождения, подчеркнув, что бы тот не сознавался, сколько ему лет, а скромно помалкивал. Певица также обратилась к подписчикам, чтобы те поздравили известного композитора. Затем обращаясь к Эмме Салимовой, Валерия сообщила, что мимо ее манжетов никто не прошёл.

Говоря о манжетах Валерия, подразумевала ввиду часть своего гардероба, которую не забыли упомянуть в комментариях ее подписчики, отметив, что манжеты здорово смотрятся, как впрочем, и галстук хорош. Такой образ эстрадной дивы поклонники назвали "отпадным". Но нашлись и те, кому столь свободный образ не пришелся по нраву: «Что за спортивки, Лера?», «О, а я ещё спорила с ребёнком, что спортивные штаны нельзя в школу на уроки носить», «К чему этот серый пиджак?», «Каблуки к спортивкам в самый раз!».

Сапоги на шпильках и темные спортивные штаны, серого цвета пиджак и белые манжеты, а дополнял весь этот антураж небрежно висящий на шее черный галстук. Иное дело, когда певица занимается спортом и демонстрирует свою растяжку, утверждая, что каждую тренировку завершает упражнениями на растяжку. И заявляя, что гибкость - это наша молодость. В таком случае треники уместны, отметили пользователи сети. Что же заставило эталон стиля и красоты, изменить своему имиджу, певица оставила без комментария.
Януш Серпнень
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